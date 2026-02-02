藍營竹縣長初選公告！陳見賢、徐欣瑩角逐提名 黨員投票拍板3月進行

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣選戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。記者郭政芬／攝影
國民黨立委徐欣瑩新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央今天進行初選公告，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央今天進行初選公告，至於黨員投票將於3月28日早上8點到下午4點於竹縣黨部所設各投票所投票。

新竹縣長因第二次協調會議無法達成共識，依規定，國民黨組發會已於近期發文新竹縣黨部，依函文核定提名作業時程辦理，於今天進行初選公告，黨內初選預計以黨員投票3成、民調7成。

公告內容提及，黨員領取提名登記表時間為2月5日至2月6日，完成領表後，提名登記時間訂於2月9日至2月11日，至於黨員投票，則將於3月28日上午8點至下午4點舉行，投票地點設於新竹縣黨部所設各投票所，相關提名名單將依黨員投票及民意調查結果，循中央黨部審核程序辦理。

國民黨中央日前發布新聞稿指出，有關國民黨新竹縣長選舉提名事宜，因14日第二次協調會議無法達成共識，依據提名特別辦法第6條，經協調而無法產生提名人選時，依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理。

徐欣瑩辦公室強調，團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央今天進行初選公告。記者郭政芬／攝影
新竹 投票 國民黨 陳見賢 徐欣瑩

