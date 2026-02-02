陳見賢辭黨部主委 初選對手徐欣瑩陣營：打破初選黑箱才是真負責

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩辦公室強調，團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。 圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩辦公室強調，團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。 圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣選戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職，初選競爭對手、立委徐欣瑩辦公室回應，問題不在於陳見賢辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

針對黨內初選公告，徐欣瑩辦公室指出，從未反對七三制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩辦公室表示，所有縣市長國民黨黨內候選人中，至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？國民黨在全國初選中，也只有新竹縣採取由主委早就布局好的七三制，正常的人都會反對。如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有的話，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩辦公室說，輿論指出國民黨會因為黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，對此相當憂心，且這是很嚴重的危機，黨內競選同志豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看是否有勇氣用陽光取代黑金，且國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

至於今日被前黃復興黨部新竹縣市主委張蘭澄在主委惜別會中致詞指「切莫因個人私利導致藍營選情崩盤」，徐欣瑩辦公室回應，不知道私利在哪？除了競選過程收到這麼多的汙衊，被有心人士攻擊、抹黑如此用力之外，不知道利在哪？呼籲黨員同志不要被誤導；反而對手同志不斷被媒體與民眾質疑參選涉及龐大利益與弊案，才應該詳細說明。

