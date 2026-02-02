快訊

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧」。記者郭政芬／攝影
新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧」。記者郭政芬／攝影

國民黨新竹縣選戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧」，並呼籲所有參選人應尊重黨內既有規章，不應隨意顛倒是非。

國民黨新竹縣黨部今天下午舉行「陳見賢主委珍重再見惜別會」，多位資深黨員獻花致意，向擔任9年的陳見賢表達敬意與感謝。現場黨員不捨，紛紛喊出「加油！」。

針對初選競爭對手立委徐欣瑩批評他「球員兼裁判」，陳見賢直言，一切程序皆遵循制度與規範，三七（制）並非他個人訂定，若有異議應透過黨代表大會正式修改。他強調：「你入這個家，家規訂在那裡，你該怎麼做就怎麼做。不要偷換概念，不要顛倒是非。」一切照制度、照規矩進行。

陳見賢也對近期針對他個人的惡意攻擊作出回應，包含「即將被抓去關」或「不會初選」等謠言。他說，每個人都要有口德，抹黑行為傷害的不只是土地與黨員，傷害的都是我們的家人。

他最後重申，他個人並不在當什麼，始終秉持「當什麼像什麼」的原則，強調政治是為人民服務，而非個人舞台，政府是在解決百姓的大小事。「把該做的事做好，再去想想其他想做的事，社會才不會混亂。」陳見賢表示，「所有行為都可受公評，我問心無愧」，並指出今早已將辭職書送交中央黨部，正式卸下主委職務，未來仍將與黨員同心協力，守護家園，讓藍天繼續堅持下去。

針對徐欣瑩對黨內初選制度的質疑，前黃復興黨部新竹縣市主委張蘭澄在惜別會中致詞指出，徐欣瑩2012年曾在黨部全力支持下拿下全國第一高票，但2015年國民黨勢微時卻退黨另組民國黨，並與親民黨宋楚瑜搭檔參選正副總統。他批評徐為「有資源就留下，沒糖吃就退黨」的投機主義者。

張蘭澄語氣沉重呼籲藍營團結，守護新竹縣的「藍天」，並提醒徐欣瑩應以民眾福祉為重，切莫因個人私利導致藍營選情崩盤，讓民進黨從中獲利，「不要成為歷史罪人」。對此，相關的指控，徐欣瑩辦公室稍晚回應。

前黃復興黨部新竹縣市主委張蘭澄在惜別會中致詞指出，徐欣瑩為「有資源就留下，沒糖吃就退黨」的投機主義者。記者郭政芬／攝影
前黃復興黨部新竹縣市主委張蘭澄在惜別會中致詞指出，徐欣瑩為「有資源就留下，沒糖吃就退黨」的投機主義者。記者郭政芬／攝影
多位資深黨員獻花致意，向擔任9年的陳見賢表達敬意與感謝。記者郭政芬／攝影
多位資深黨員獻花致意，向擔任9年的陳見賢表達敬意與感謝。記者郭政芬／攝影
新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。記者郭政芬／攝影
新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣黨部今天下午舉行「陳見賢主委珍重再見惜別會」，大家紛紛喊出加油。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣黨部今天下午舉行「陳見賢主委珍重再見惜別會」，大家紛紛喊出加油。記者郭政芬／攝影
最資深70年黨員今天也特別到現場獻花，祝福陳見賢馬到成功。記者郭政芬／攝影
最資深70年黨員今天也特別到現場獻花，祝福陳見賢馬到成功。記者郭政芬／攝影

陳見賢 新竹 徐欣瑩 國民黨

