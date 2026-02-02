快訊

黃志雄稱蘇巧慧擅長選舉 彭一書：蘇10年都在幫新北做事

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧已多次與各地小雞合體。本報資料照片
民進黨新北市長參選人蘇巧慧已多次與各地小雞合體。本報資料照片

國民黨新北市黨部主委黃志雄今天上節目表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧是近幾屆綠營參選人最強，也稱蘇擅長選舉。蘇系新北市議員彭一書列舉蘇巧慧近年政績回擊，蘇巧慧才是會做事的人，而且這十年都在幫新北市做事。

彭一書說，蘇巧慧讓鳳鳴站提前十年通車，造福三萬多通勤族，大漢溪堤外便道縮短鶯歌到三重一半路程，還有鶯歌火車站電扶梯、樹林山區的自來水，幫出版業爭取到公公共出借權等，在地人隨便都舉出好幾個蘇巧慧會做事的政績。

彭一書說，反觀李四川，在傅崐萁大修財劃法，把台北人均修成新北兩倍時、富者愈富時，一句話都沒有為新北講。把新北弄到這種處境，才說要來隔壁新北市選市長，請問新北是台北市政府的附隨單位嗎？

彭一書指出，黃志雄講的沒錯的是，「蘇巧慧是真的很強，因為她是真的很認真！」

