沉默數日...基議員許睿慈聲明不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

民進黨籍基隆市議員許睿慈，未在黨內登記參選爭取連任，廣受關注。許今午發出千字文說明立場，澄清絕非謠傳要省登記費，並指政治討論因失焦的網軍操作，取代對公共事務本身的關注，這樣的氛圍只會讓人更加灰心。

民進黨基隆市黨部辦理市議員參選登記作業，中正區應提名2人，現任黨籍議員張、許睿慈都未登記，也無新秀領表，形成「真空」局面。張因涉案仍在法院審理中，外界理解未登記可能理由，但許睿慈問政和服務都受肯定，未登記原因眾說紛紜。

許睿慈神穩數天後，今午發表「我始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度」聲明，說明她的想法和解釋她的做法。

許睿慈表示，她不會向黨內制度挑戰，所以也不如傳聞，不會為了省下登記費，進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具，因此要向大家聲明「我將不爭取市議員連任」。

許睿慈也回顧過去議員任內，將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，為孩子與城市建立長期的健康基礎。

在長照政策上，許說她爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年即完成選前承諾，優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。她也有向總統建言，優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。

在交通正義與通勤安全上，許點出市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險時，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。

許睿慈說，她也成功推動新豐街聯外道路進入規畫階段，整合中正區部分路段電桿地下化，爭取號誌燈號、停車格、通學步道，並推動既成巷道納管，解決長達 20 年的私地通行爭議，還有劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度，而非運氣。

外界關注許睿慈擔任議員，為市民和城市做了這麼多事，為什麼不競選連任？她說，正因為深知公共治理的重量，對於是否參選始終選擇慎重以對。

許睿慈表示，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代對公共事務本身的關注。當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視。這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈說，她將不爭取市議員連任，但無論是否在議員的位置上，都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。形式將改變，但初衷不變，會繼續為大家努力，為城市盡責。

許睿慈說，公共服務不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束。不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。她仍會在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。不因角色不同而沉默，公共服務是一條長路，她仍在路上。