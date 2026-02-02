快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

沉默數日...基議員許睿慈聲明不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨籍基隆市議員許睿慈（左）未在黨內登記參選爭取連任廣受關注，今午她發出千字文，聲明不競選連任的原因和立場。圖／許睿慈提供
民進黨籍基隆市議員許睿慈（左）未在黨內登記參選爭取連任廣受關注，今午她發出千字文，聲明不競選連任的原因和立場。圖／許睿慈提供

民進黨籍基隆市議員許睿慈，未在黨內登記參選爭取連任，廣受關注。許今午發出千字文說明立場，澄清絕非謠傳要省登記費，並指政治討論因失焦的網軍操作，取代對公共事務本身的關注，這樣的氛圍只會讓人更加灰心。

2026九合一選舉

民進黨基隆市黨部辦理市議員參選登記作業，中正區應提名2人，現任黨籍議員張、許睿慈都未登記，也無新秀領表，形成「真空」局面。張因涉案仍在法院審理中，外界理解未登記可能理由，但許睿慈問政和服務都受肯定，未登記原因眾說紛紜。

許睿慈神穩數天後，今午發表「我始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度」聲明，說明她的想法和解釋她的做法。

許睿慈表示，她不會向黨內制度挑戰，所以也不如傳聞，不會為了省下登記費，進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具，因此要向大家聲明「我將不爭取市議員連任」。

許睿慈也回顧過去議員任內，將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，為孩子與城市建立長期的健康基礎。

長照政策上，許說她爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年即完成選前承諾，優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。她也有向總統建言，優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。

在交通正義與通勤安全上，許點出市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險時，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。

許睿慈說，她也成功推動新豐街聯外道路進入規畫階段，整合中正區部分路段電桿地下化，爭取號誌燈號、停車格、通學步道，並推動既成巷道納管，解決長達 20 年的私地通行爭議，還有劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度，而非運氣。

外界關注許睿慈擔任議員，為市民和城市做了這麼多事，為什麼不競選連任？她說，正因為深知公共治理的重量，對於是否參選始終選擇慎重以對。

許睿慈表示，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代對公共事務本身的關注。當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視。這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

許睿慈說，她將不爭取市議員連任，但無論是否在議員的位置上，都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。形式將改變，但初衷不變，會繼續為大家努力，為城市盡責。

許睿慈說，公共服務不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束。不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。她仍會在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。不因角色不同而沉默，公共服務是一條長路，她仍在路上。

公共運輸 議員 長照

延伸閱讀

別再亂沾沙茶！火鍋沾醬換「這5寶」 營養師：香又健康還抗發炎

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

衛福部：長照基金餘額超過2,000億

打房不影響長照3.0 衛福部：基金餘額逾2000億、10年內可支應

相關新聞

沉默數日...基議員許睿慈聲明不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

民進黨籍基隆市議員許睿慈，未在黨內登記參選爭取連任，廣受關注。許今午發出千字文說明立場，澄清絕非謠傳要省登記費，並指政治...

黃志雄、趙少康點名李四川 劉和然：尊重各界看法

國民黨新北市黨部主委黃志雄今接受專訪時，肯定台北市副市長李四川做事務實、按部就班「對人民而言是對的選項」；前中廣董事長趙...

曾兩度交戰蘇巧慧 黃志雄：近幾屆綠營新北市長人選最強

國民黨新北市黨部主委黃志雄過去曾兩度與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，在新北市立委第五選區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）交戰，...

黃志雄談李四川 與侯友宜同為做事的人「李侯沒心結」

媒體民調指出新北市長選舉一對一，國民黨若推李四川參選可贏民進黨人選蘇巧慧，藍營的劉和然與民眾黨主席黃國昌則無法，若三腳督...

影／曾任縣長周春米秘書32歲蔡侑庭選屏東縣議員 完成民進黨內登記

民進黨屏東縣黨部今起到2月6日展開縣議員、鄉鎮長、代表與村里長登記參選。年輕世代32歲蔡侑庭曾任縣長周春米秘書，今完成第...

影／民進黨屏東黨部今起議員、鄉鎮長參選登記 政治幕僚潘筱潔轉戰第一線

民進黨屏東縣黨部今起受理縣議員、鄉鎮長與村里長等參選登記，縣議員洪明江的助特助潘筱潔去年底辭去特助工作，投入縣議員參選跑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。