影／曾任縣長周春米秘書32歲蔡侑庭選屏東縣議員 完成民進黨內登記

民進黨屏東縣黨部今起到2月6日展開縣議員、鄉鎮長、代表與村里長登記參選。年輕世代32歲蔡侑庭曾任縣長周春米秘書，今完成第一選區（屏東市）議員登記參選，綠營該選區有3席現任議員將爭取連任。第一選區向來是兵家必爭之地，參選人數恐爆額。

屏東縣議員第一選區（屏東市）共12席，屏東市版圖像來是藍大於綠，現任民進黨3席梁育慈、李世斌與方一祥，三人將爭取連任，藍營有4席， 無黨籍5席。

第一選區部分除了蔡侑庭，前縣議員李清聖今也到縣黨部登記參選第一選區縣議員，李清聖這屆挑戰屏東市長失利，他曾當選兩屆縣議員，沈潛後再度挑戰，李清聖說，秉持民進黨創黨精神，清廉勤政愛屏東努力實踐，他在議員任內被譽為議會模範生，希望問政服務擦亮議會招牌。另外，民進黨籍屏東市代表饒怡君也掛出看板有意挑戰參選縣議員。

32歲蔡侑庭曾是縣長周春米秘書，也在縣府勞青處、工商投資策進會服務過，長期參與產業發展與青年政策推動。蔡侑庭說，見證屏東在交通、產業與城市建設轉型進程，確信地方需要持續注入行動力與新世代視角，讓城市真正向前。

蔡侑庭今天拿著選民寫給他的「挺身而出」春聯來到黨部登記參選，他說，以年輕世代行動力，承擔地方發展責任，為屏東下一個十年打下穩固基礎。

蔡侑庭表示，站出來參選是人生中重要抉擇之一，「結婚是我人生第一個重要決定，而站出來參選議員，是第二個。」他坦言，自己大學就讀戲劇系，原本的人生規畫並未設定走上政治舞台，但在公共服務歷練的過程中，逐漸找到想為家鄉付出的方向。

外界關心年輕世代投入選舉意義，蔡侑庭表示，「年輕，不代表最輕鬆，反而代表要為更長遠的未來負責。」他指出，參選不是為了證明個人，希望展現年輕世代願意接棒、承擔公共責任決心。