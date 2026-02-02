黃志雄、趙少康點名李四川 劉和然：尊重各界看法

國民黨新北市黨部主委黃志雄今接受專訪時，肯定台北市副市長李四川做事務實、按部就班「對人民而言是對的選項」；前中廣董事長趙少康昨也直言「國民黨很大機率就是李四川出線」。對此新北市副市長劉和然回應，黃志雄僅是針對主持人提問回覆，並不是比較特定人士，並強調尊重各界不同看法。

劉和然表示，地方黨部目前最重要的工作，是依照既定節奏推進整體規畫，希望在農曆年前，有機會透過協調、初選或民調等方式，逐步凝聚共識，這不僅關係人選，更攸關新北市未來整體發展方向。

黃志雄今接受媒體人黃暐瀚專訪，盛讚台北市副市長李四川實事求是，與新北市長侯友宜同樣出身事務官、做事按部就班，「對人民而言是對的選項」，劉和然指出，黃身為黨部主委，對於自身角色與分際相當清楚，在處理黨務過程中始終維持中立立場。他也說，節目訪談往往是順著主持人設定的題目進行分析，並不是針對特定人士進行比較，若單獨抽取部分片段解讀，容易產生誤會，但就其長期接觸與觀察，黃志雄在黨務運作上相當審慎，並未偏頗。

至於趙少康昨在民眾黨主席黃國昌競選總部開幕記者會中直言「國民黨很大機率，就是李四川出線」，劉和然表示，對於各界表達個人分析與看法，予以尊重，無論是媒體人或政治人物，提出自身觀察都是正常現象。他也比喻，選舉如同一場馬拉松賽事，不能因外界聲音而打亂節奏，重點在於穩定推進、按部就班。

劉和然強調，國民黨內部對於新北市未來發展方向，有一致的共識，就是延續市政、避免空窗，不讓城市建設中斷。黨內將依制度、照規則進行討論與協調，最終目標是推出能夠團結一致、爭取2026年勝選的最佳人選。