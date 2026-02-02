影／民進黨屏東黨部今起議員、鄉鎮長參選登記 政治幕僚潘筱潔轉戰第一線

民進黨屏東縣黨部今起受理縣議員、鄉鎮長與村里長等參選登記，縣議員洪明江的助特助潘筱潔去年底辭去特助工作，投入縣議員參選跑道，她今在資深黨員與多名青年和家人的陪同完成黨內參選登記，社工出身的她，投入政治工作10多年，期盼為屏東政壇注入新血。

38歲潘筱潔曾在海委會主委管碧玲擔任立委時的助理，返鄉後加入縣議員洪明江團隊擔任特助，洪明江下屆將改回鍋參選潮州鎮長。有10多年政治幕僚經的潘筱潔，談到參選初衷，她說，當年深入莫拉克風災重建區，推動社區培力的過程中深刻體會公共事務重要性。

屏東縣議員第三選區選出10人，第三選區鄉鎮包括內埔鄉、竹田鄉、潮州鎮、萬巒鄉、枋寮鄉、新埤鄉，現任議員中藍營有4人、綠營3人，3人無黨籍。

潘筱潔也透露，投身政治韌性源自2011年她隻身徒步完成800公里西班牙朝聖之路的挑戰，讓她練就「堅持到底、永不放棄」的鋼鐵意志，未來也希望這份毅力帶進議會。

海委會主委管碧玲親筆推薦，讚潘筱潔做事細心、有紀律，是「踏實、溫柔而堅定」的新世代優秀人才。

潘筱潔來自萬巒鄉萬金村，潘筱潔首波政見聚焦「青銀共居」與「社福升級」，主張爭取興建社會住宅供青銀共居，並推動屏東中區設立國民運動中心、兒童樂園及寵物友善空間。社福方面，優先提出擴充公托與準公托資源，務實解決家長「找不到托育」的焦慮，打造老幼共融的幸福屏東。