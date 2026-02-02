陳見賢戰新竹縣長對「藍白合」表樂觀 讚邱臣遠優秀

國民黨籍新竹縣長楊文科年底將卸任，有意爭取黨內提名參選縣長的新竹縣副縣長陳見賢今參加縣府與新竹家扶中心共同舉辦新進寄養家庭授證典禮，媒體聯訪時提問竹北市長民眾黨也有規畫參選，對此，陳見賢說，他樂觀其成，每位有心要出來做事的人，都歡迎參選。

至於新竹市副市長邱臣遠不排除參選竹北市長，對此，陳見賢說，邱臣遠是一名非常優秀的官員，北台、中台的會議，他都常與對方一起開會，邱臣遠也常與他談論對於交通、教育的建議，都相當不錯，新竹縣市本來就是共同生活圈，竹北市值得更好，更何況新竹縣的家戶所得在全國名列前茅，也希望新竹縣市能共榮共好。

至於新竹縣的選舉是藍白合第一步嗎？陳見賢說，民眾黨前主席柯文哲是新竹市人，新竹縣市本來就是一家人，所有的參選人都是為了讓所有的縣市民過更好的生活，這就是他們的原因跟目的，大家都會朝此方向來努力。

邱臣遠今也到場參加活動，針對陳見賢的回應，他說，感謝陳見賢肯定，新竹縣市一直以來都是一家人，不管在竹北還是新竹市，受惠於科學園區的發展經濟、交通還是教育等縣市合作的議題，有非常多值得共同合作來去討論。