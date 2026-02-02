聽新聞
0:00 / 0:00
曾兩度交戰蘇巧慧 黃志雄：近幾屆綠營新北市長人選最強
國民黨新北市黨部主委黃志雄過去曾兩度與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，在新北市立委第五選區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）交戰，被認為是最了解蘇巧慧的人物之一，他今天接受POP撞新聞專訪表示，蘇巧慧是這幾屆綠營市長人選強的候選人，不過他認為國民黨在新北基礎穩定，蘇想要攻城掠地有難度。
2026九合一選舉
黃志雄在2016、2020年兩度在立委選舉與蘇巧慧交戰，2024年黃志雄的妻子、新北市議員洪佳君也出馬挑戰過蘇巧慧，黃志雄被認為是最熟悉蘇巧慧的競爭對手之一。
被問到怎麼看蘇巧慧，黃志雄說，過去民進黨在新北市徵召人選林佳龍、游錫堃與新北淵源不深，且徵召時間較晚，蘇算是這幾屆市長選舉裡面「強的候選人」，年紀也相對輕。
黃志雄說，蘇畢竟當了三屆立委，最重要幕後還有父親蘇貞昌前院長在新北深耕非常久，知道人脈在哪，資源在哪，這一戰對國民黨會是極大挑戰。
不過黃強調，國民黨在新北執政20幾年，在建設基礎做了很多，基礎穩定，蘇巧慧要攻城掠地相對困難。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言