黃志雄談李四川 與侯友宜同為做事的人「李侯沒心結」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄今天接受黃暐瀚專訪。圖／摘自POP撞新聞YouTube頻道
國民黨新北市黨部主委黃志雄今天接受黃暐瀚專訪。圖／摘自POP撞新聞YouTube頻道

媒體民調指出新北市長選舉一對一，國民黨若推李四川參選可贏民進黨人選蘇巧慧，藍營的劉和然與民眾黨主席黃國昌則無法，若三腳督，李四川贏面「在誤差範圍內」。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，李四川不是擅長選舉的人，他跟新北市長侯友宜都是一輩子都是為人民做事，「從市民角度來看，李四川是相對穩健候選人」，能讓城市發展穩健往前走，他更強調就他觀察，李四川跟侯友宜「完全沒有心結」。

2026九合一選舉

黃志雄今天接受POP撞新聞專訪指出，選舉要回歸到「新北市民希望怎樣的人當市長」，新北市目前是快速發展的城市，從前市長朱立倫的三環三線，到侯市長的三環六線，媒體提到的李四川、蘇巧慧、黃國昌中，李是工程背景出身，專業、務實，在公務體系為市民服務30年以上，這是李最大優勢，而不是每天擅長選舉、做一些推銷，「但這一塊蘇巧慧很擅長」。

「當然不樂見三腳督」黃志雄說，事情越單純越好，有了2026年合作默契，2028才能藍白一起把民進黨下架，「沒有2026，就沒有2028」，這是藍白共同方向、不可逆。

黃志雄說，李四川是「拿錘子的人」，不喜歡譁眾取寵、不喜歡選舉花招，一輩子為人民做事就跟侯友宜一樣，侯市長事務官出身一輩子為人民工作、按部就班，這才是城市發展的重要選項，也因此侯市長做了快8年，還有近7成的市政滿意度。

主持人提到李四川過去對選舉並不熱衷，黃志雄說，這是需要平衡的，每個人對選戰策略不一樣，有人很熱衷參與輔選，但李四川有自己想法「我是要來為人民做事」，心態上或許要經過時間努力，畢竟還是有很多小雞嗷嗷待哺，比較辛苦的小雞當然希望有能量的人來為他們加持，母雞也會因環境適度小幅修正調整。

外傳侯友宜與李四川有心結，黃志雄直言「完全沒有」，兩人本身就是做事的人，侯市長也不是那種很熱衷選舉的個性，認為是來做事的，每天搞選舉不好，只要市政做好，人民就會認同，兩人異曲同工也很雷同，不像有些人選舉很認真，要做事就找不到人。

不過他說，進到戰局裡面勢必要展現熱情，侯市長也有適度改變，相信李四川成為候選人也會因應環境適度調整。

被問到談到藍營是否能夠繼續執政，黃志雄說，從過去這麼多屆來看，從選民結構、歷屆市長建設與地方扎根，「我們有80分信心度」，國民黨繼續執政機率是有的。

李四川

