快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

影／盧秀燕未回應市長提名問題 楊瓊瓔跟著大家笑出來

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕未回答國民黨下屆市長提名事宜，一旁的立委楊瓊瓔笑得開懷。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕未回答國民黨下屆市長提名事宜，一旁的立委楊瓊瓔笑得開懷。記者黃寅/攝影

對於下屆台中市長提名人選尚未產生，台中市長盧秀燕雖然兩度表示希望能盡早底定，但對於這件事，她上午面對記者詢問，並未再表示意見。

2026九合一選舉

盧秀燕上午到台中市河南路一家超商宣導讓公立國小和幼兒園學生免費喝牛奶的活動時，面對記者的詢問，她微笑表示「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治，謝謝大家！」

有意參選國民黨下屆市長提名的立法委員楊瓊瓔同樣也出席了這一項活動，但沒有見到另一位參選人立法院副院長江啟臣。

在盧秀燕回答這個問題的時候，楊瓊瓔就站在盧秀燕身旁，對於盧秀燕的這一答覆，她隨著周遭的人大笑出來。

盧秀燕 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

江啟臣簽署同意黨中央協議事項 楊瓊瓔：尊重、理解中央

中市白營要角生日 盧秀燕親賀還喊出這10字

台中市長參選人未定江啟臣說基層急 楊瓊瓔回應了

相關新聞

黃志雄談李四川 與侯友宜同為做事的人「李侯沒心結」

媒體民調指出新北市長選舉一對一，國民黨若推李四川參選可贏民進黨人選蘇巧慧，藍營的劉和然與民眾黨主席黃國昌則無法，若三腳督...

影／盧秀燕未回應市長提名問題 楊瓊瓔跟著大家笑出來

對於下屆台中市長提名人選尚未產生，台中市長盧秀燕雖然兩度表示希望能盡早底定，但對於這件事，她上午面對記者詢問，並未再表示...

影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，參選人之一的立法院副院長江啟臣昨晚在臉書宣布已簽署同意黨中央的協議事項，但未透...

黃國昌成立競總來勢洶洶 黃志雄：藍白3月底前完成整合

國民黨新北市長人選尚未確定，民眾黨主席黃國昌昨成立新北市長競選總部來勢洶洶。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，各陣營都有自...

藍營新北市長人選還沒碰面 黃志雄：雙方有共識、過年前定案

國民黨新北市長人選尚未定案，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人協調進度為何？國民黨新北市黨部主委黃志雄今天接受 ...

黃國昌成立競總 侯友宜：農曆年前找出最適合人選

民眾黨主席黃國昌日前在新北市成立市長競選總部，引發外界關注國民黨新北市長人選布局進度。新北市長侯友宜今上午出席「八里區行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。