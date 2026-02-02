影／盧秀燕未回應市長提名問題 楊瓊瓔跟著大家笑出來

對於下屆台中市長提名人選尚未產生，台中市長盧秀燕雖然兩度表示希望能盡早底定，但對於這件事，她上午面對記者詢問，並未再表示意見。

盧秀燕上午到台中市河南路一家超商宣導讓公立國小和幼兒園學生免費喝牛奶的活動時，面對記者的詢問，她微笑表示「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治，謝謝大家！」

有意參選國民黨下屆市長提名的立法委員楊瓊瓔同樣也出席了這一項活動，但沒有見到另一位參選人立法院副院長江啟臣。

在盧秀燕回答這個問題的時候，楊瓊瓔就站在盧秀燕身旁，對於盧秀燕的這一答覆，她隨著周遭的人大笑出來。