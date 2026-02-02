影／盧秀燕未回應市長提名問題 楊瓊瓔跟著大家笑出來
對於下屆台中市長提名人選尚未產生，台中市長盧秀燕雖然兩度表示希望能盡早底定，但對於這件事，她上午面對記者詢問，並未再表示意見。
2026九合一選舉
盧秀燕上午到台中市河南路一家超商宣導讓公立國小和幼兒園學生免費喝牛奶的活動時，面對記者的詢問，她微笑表示「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治，謝謝大家！」
有意參選國民黨下屆市長提名的立法委員楊瓊瓔同樣也出席了這一項活動，但沒有見到另一位參選人立法院副院長江啟臣。
在盧秀燕回答這個問題的時候，楊瓊瓔就站在盧秀燕身旁，對於盧秀燕的這一答覆，她隨著周遭的人大笑出來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言