快訊

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

「酷的夢」228萬YT頻道被盜急求救 「中文怪物」心血陷危機

美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

聽新聞
0:00 / 0:00

影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有意參選下屆台中市長的立法委員楊瓊瓔上午說，對於提名作業表示一切尊重黨中央的決定。記者黃寅/攝影
有意參選下屆台中市長的立法委員楊瓊瓔上午說，對於提名作業表示一切尊重黨中央的決定。記者黃寅/攝影

國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，參選人之一的立法院副院長江啟臣昨晚在臉書宣布已簽署同意黨中央的協議事項，但未透露方案為何。對此，另一位參選人立法委員楊瓊瓔上午也表示有收到，她也會簽，但同樣不透露內容，並表示一切尊重黨中央的決定。

2026九合一選舉

楊瓊瓔說，她有收到這一份文，她也會簽，「我們現在就靜待黨中央的制度辦法」至於協議的內容為何，她不透露，而是謝謝大家。

至於提名作業是不是江啟臣所說的「越快越好」以及能夠在盧市長所期待的2月19日前完成提名，她都以「尊重黨中央」來回應。

有記者問她現在是不是感覺有壓力？她說，沒有壓力，這次要選出一個最強的候選人。至於江啟臣所說的基層焦慮，她也表示可以理解，一切靜待黨中央的決定，為黨選出一個最強的候選人，贏得選民的信任。

江啟臣 楊瓊瓔 壓力

延伸閱讀

江啟臣簽署同意黨中央協議事項 楊瓊瓔：尊重、理解中央

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

台中市長參選人未定江啟臣說基層急 楊瓊瓔回應了

台中市長初選未定江啟臣喊話中央 胡志強送暖「8年前就決定支持你」

相關新聞

影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，參選人之一的立法院副院長江啟臣昨晚在臉書宣布已簽署同意黨中央的協議事項，但未透...

黃國昌成立競總來勢洶洶 黃志雄：藍白3月底前完成整合

國民黨新北市長人選尚未確定，民眾黨主席黃國昌昨成立新北市長競選總部來勢洶洶。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，各陣營都有自...

藍營新北市長人選還沒碰面 黃志雄：雙方有共識、過年前定案

國民黨新北市長人選尚未定案，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人協調進度為何？國民黨新北市黨部主委黃志雄今天接受 ...

黃國昌成立競總 侯友宜：農曆年前找出最適合人選

民眾黨主席黃國昌日前在新北市成立市長競選總部，引發外界關注國民黨新北市長人選布局進度。新北市長侯友宜今上午出席「八里區行...

綠北市議員擬參選人踢館  國民黨：抹紅的惡劣選舉伎倆

民進黨台北市議員擬參選人高揚凱今到國民黨中央黨部，抗議國民黨變成統促黨，並向國民黨主席鄭麗文下挑戰書。國民黨表示，此類操...

江啟臣簽署同意黨中央協議事項 楊瓊瓔：尊重、理解中央

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名，要選下屆台中市長，國民黨至今未定人選；江啟臣昨晚在臉書公開宣布，他已簽署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。