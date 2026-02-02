黃國昌成立競總來勢洶洶 黃志雄：藍白3月底前完成整合

國民黨新北市長人選尚未確定，民眾黨主席黃國昌昨成立新北市長競選總部來勢洶洶。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，各陣營都有自己時程安排，國民黨要先有人選才能跟民眾黨談，農曆年前國民黨人選會確定，3月底前完成藍白整合。他也說，過去經驗已證明藍白若不合作一定會輸，藍白合已不可逆，「沒有2026就沒有2028」。

黃志雄今天接受 POP撞新聞主持人黃暐瀚專訪時指出，黃國昌在卸任立委後成立競選總部，屬正常政治節奏，各陣營都有自己的時程安排，並不意外。

黃志雄說，黃國昌早在去年就規畫2月1日成立競選總部，國民黨內部則希望2月中旬前確定新北市長人選，並在2月底到3月間正式啟動與民眾黨的協調工作，雙方節奏其實相當一致。

他強調，目前國民黨人選尚未底定，正式的藍白協調尚未啟動，但大方向十分明確，過年前國民黨先定案，過年後、二月底開始與民眾黨協調，希望在3月底前完成藍白整合，現在距離時間點剩不到40天。

談到藍白是否能共推人選，甚至比民調決定誰出線，黃志雄表示不排除任何可能，但他民調是客觀依據，勢必會被拿出來討論，但是否作為最終協調結果，仍需雙方取得「公約數」，終極目標只有一個，合就會贏，不合雙方都會很辛苦。

目前藍白合作談到哪？黃志雄指出，雖然尚未進入具體協調方案階段，但在市政討論與互動上，雙方已展現一定善意與默契，為後續合作保留空間。

至於議會選舉布局，黃志雄表示，席次極大化是藍白共同目標，若贏了市長，議會如果沒過半，很多市政推動會非常辛苦，不論最後由誰代表國民黨參選新北市長，出線的藍營市長候選人一定會全力輔選藍白議員，「沒有必要阻止任何能夠讓議會過半的合作」。

民眾黨規畫在新北11個選區提名議員，引發部分國民黨議員焦慮，黃志雄認為，國民黨多數議員深耕地方多年，基礎穩固，民眾黨選民結構偏年輕，與藍營支持者並不完全重疊，反而有助於擴大整體選票結構，藍營要拿年輕票不容易，民眾黨能吸引年輕選民不是壞事。

黃志雄說，民眾黨席次增加是可以預期的發展，從一席、兩席到三席都有可能，但要11席全上難度高，與國民黨目標並不衝突，國民黨方面預計提名36席議員，目標至少拿下34席、穩健過半，形成穩定議會多數，支持藍白共推的市長人選。

黃志雄強調，選戰不是為了政黨本身，而是為了讓市政能順利推動，藍白合作不是口號是現實選擇，2026若無法整合失去執政基礎，2028只會更加艱困，唯有合作才能贏得選舉、回應人民期待。