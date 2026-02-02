江啟臣簽署同意黨中央協議事項 楊瓊瓔：尊重、理解中央

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名，要選下屆台中市長，國民黨至今未定人選；江啟臣昨晚在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主；楊瓊瓔今天回應說，針對台中市長提名相關的民意調查作業，她一向尊重黨中央的規劃與權責，也理解中央目前所提出的方向與時程構想。

江啟臣與楊瓊瓔連日在台中各地拜票送春聯，雙方支持者則隔空交火，基層憂心，國民黨至今未定出參選台中市長人選，雙方支持者已有心結，空戰更劇，傷害已出。

江啟臣在臉書說，台中市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，自己只能微笑以對、盡力安撫。

他說雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾。

他昨晚公開宣布，自己已簽署同意黨中央的協議事項。願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。江啟臣強調，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，一起努力，讓不確定結束讓團結開始。

楊瓊瓔今天回應指出，針對台中市長提名相關的民意調查作業，她一向尊重黨中央的規劃與權責，也理解中央目前所提出的方向與時程構想。

她說自己的期待很單純，就是希望黨中央在整體規劃上，能進一步給出明確、具體的民調執行時間安排，讓所有參與的同志與基層都能清楚掌握節奏，安心面對後續的整合工作。

至於民調本身的方式與細節，楊瓊瓔說最重要的原則就是公平、公開、公正。只要程序嚴謹、制度站得住腳，結果自然能夠服眾。不論最後的結果如何，她都會尊重黨的制度，唯一支持國民黨所產生的候選人，並全力投入團結與勝選的工作。

她說自己相信，團結不是口號，而是建立在制度信任之上。只要過程讓人安心，結果就能凝聚力量，這才是國民黨面對選戰時最重要的基礎。