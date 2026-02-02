快訊

黃國昌成立競總 侯友宜：農曆年前找出最適合人選

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示將在農曆年前推出國民黨的新北市長人選。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌日前在新北市成立市長競選總部，引發外界關注國民黨新北市長人選布局進度。新北市長侯友宜今上午出席「八里區行動治理座談」時表示，國民黨相關規畫均依既定時程推進，彼此溝通順暢，將在農曆年前找出最適合的人選，為新北市民服務。

2026九合一選舉

侯友宜指出，感謝外界關心，目前國民黨內部是依照已排定的時間序列進行相關規畫，相關人員之間也都保持良好溝通，請大家放心。他強調，所有努力的重點仍放在市政工作上，「一切拚市政」，期盼未來能由最適合的人選持續為新北市民打拚。

國民黨 溝通

影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，參選人之一的立法院副院長江啟臣昨晚在臉書宣布已簽署同意黨中央的協議事項，但未透...

黃國昌成立競總來勢洶洶 黃志雄：藍白3月底前完成整合

國民黨新北市長人選尚未確定，民眾黨主席黃國昌昨成立新北市長競選總部來勢洶洶。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，各陣營都有自...

藍營新北市長人選還沒碰面 黃志雄：雙方有共識、過年前定案

國民黨新北市長人選尚未定案，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人協調進度為何？國民黨新北市黨部主委黃志雄今天接受 ...

黃國昌成立競總 侯友宜：農曆年前找出最適合人選

民眾黨主席黃國昌日前在新北市成立市長競選總部，引發外界關注國民黨新北市長人選布局進度。新北市長侯友宜今上午出席「八里區行...

綠北市議員擬參選人踢館  國民黨：抹紅的惡劣選舉伎倆

民進黨台北市議員擬參選人高揚凱今到國民黨中央黨部，抗議國民黨變成統促黨，並向國民黨主席鄭麗文下挑戰書。國民黨表示，此類操...

江啟臣簽署同意黨中央協議事項 楊瓊瓔：尊重、理解中央

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名，要選下屆台中市長，國民黨至今未定人選；江啟臣昨晚在臉書公開宣布，他已簽署...

