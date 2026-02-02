聽新聞
黃國昌成立競總 侯友宜：農曆年前找出最適合人選
民眾黨主席黃國昌日前在新北市成立市長競選總部，引發外界關注國民黨新北市長人選布局進度。新北市長侯友宜今上午出席「八里區行動治理座談」時表示，國民黨相關規畫均依既定時程推進，彼此溝通順暢，將在農曆年前找出最適合的人選，為新北市民服務。
2026九合一選舉
侯友宜指出，感謝外界關心，目前國民黨內部是依照已排定的時間序列進行相關規畫，相關人員之間也都保持良好溝通，請大家放心。他強調，所有努力的重點仍放在市政工作上，「一切拚市政」，期盼未來能由最適合的人選持續為新北市民打拚。
