藍營新北市長人選還沒碰面 黃志雄：雙方有共識、過年前定案

國民黨新北市長人選尚未定案，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人協調進度為何？國民黨新北市黨部主委黃志雄今天接受 POP撞新聞主持人黃暐瀚專訪時表示，黨內基調仍以協調為主，與兩人持續溝通也有共識，但確實「還沒碰面」，農曆年前確認人選目標「審慎樂觀」，協調過程除會參考各家民調，黨中央也會做內參民調，作為協調依據，「選舉終究要選會贏的人」。

黃志雄指出，新北市長選舉攸關國民黨整體布局，上月初已召開內部協調會議，與會者多為地方重要士紳與黨內要角，過年前一定要確認人選是目前既定時程，距離決策只剩下約兩周時間。

他強調，整個過程以協調為核心，但黨內也已清楚設定機制，大家如意見相左，不排除進到初選階段，時程都已經訂好，雙方陣營對此都有共識。

黃志雄強調，各方相關意見在會前都有徵詢，會後結論也都有讓雙方陣營充分知情，大家對目前的節奏與基調是認同的，不過兩位潛在人選目前都擔任副市長，仍有公務在身，不適合過早公開表態，因此協調工作必須更為審慎。

黃志雄指出，藍營內部確實存在時間壓力，民進黨新北市長人選已經底定，國民黨若遲未拍板，基層與「小雞」難免焦慮，且過年後勢必要與民眾黨展開選舉合作或競合協調，人選確定才能跟人家談。

黃志雄表示，目前雙方尚未正式會談，但不排除任何可能性，且協調者不會只有他一人，還會有其他黨內重要人士參與，他也點名新北市長侯友宜在此角色上的關鍵性，絕對會扮演主要協調者的角色。

談到決策時間點，黃志雄透露，目前朝2月15日前確認人選方向推進，「審慎樂觀」，但也說「你說會不會有變化，我無法百分之百保證，但就是往這個方向走」。

黃志雄協調過程，媒體公布的多份民調，這些數據都具有參考價值，但並非唯一依據，黨中央一定會做內參民調，協調會時也會拿出來討論，並搭配近幾個月不同媒體的3到5份民調交叉比對，作為更完整的評估基礎。

黃志雄強調，民調數字不是絕對，但能提供判斷方向，檯面上總是可以參考，哪個候選人比較強、比較有勝選機會，「選舉終究要選會贏的人」。

他也澄清外界揣測黨內互動不順的說法，指出自己與侯友宜互動密切，完全沒有問題。