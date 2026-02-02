【即時短評】卸立委即換切換選戰模式 黃國昌累積與藍博弈籌碼

快訊

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）新北市長競選總部昨開幕，黃國昌示範健身動作「秀肌肉」，前主席柯文哲（右）看得笑開懷。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席黃國昌卸下立委身分後隔天，隨即在新莊成立新北市長競選總部，正式宣告投入地方首長選戰。從時間點與場面來看，這不只是單純的參選起手式，更像是白營提前攤開棋盤，在藍白尚未進入實質協商前，先行累積政治動能與談判籌碼。

黃國昌在總部開幕致詞中，多次強調「執行力」與「說到做到」，並將競選總部定位為「新北市民做夢的地方」，試圖把選戰論述從政黨競合，拉回治理能力與制度改革。這樣的說法，既是對支持者的動員訊號，也是在為白營在後續競合中建立一套「非配角」的正當性敘事。

到場力挺的民眾黨創黨主席柯文哲，則從更高層次切入，直指新北長期由兩大黨輪流執政，若要加快進步，需要「新的政治人物」與不同於傳統包袱的治理思維。柯文哲對黃國昌行動力與效率的高度評價，也被視為白營試圖放大「改革者」形象的重要一環。

相較白營積極出招，藍營在新北則維持相對穩健的步調。國民黨在新北執政逾20年，基層組織與服務體系仍是最大本錢，藍營對局勢的判斷，傾向以數據與結構優勢為依歸，並未因白營動作而急於回應。新北市黨部主委黃志雄即直言，黃國昌成立競選總部屬於可預期、也符合政治常態，藍營本身也有既定節奏，雙方仍朝藍白合作方向前進。

黃志雄分析，藍白合作的核心仍在「創造雙贏、穩住新北」，國民黨在建設與基層服務上的穩定度，是長期累積的優勢，但他也坦言，民眾黨作為年輕政黨，近年在新北各類選舉中的得票結構確實呈現成長，逐步形成自身支持基礎。

白營內部對此也有相同見解。新北市議員陳世軒指出，民眾黨現階段並非急於進入人選談判，而是依既定節奏推進選戰布局，讓黃國昌在身分轉換後，先完整端出政見，並透過走遍新北各區的行程，擴大年輕選民與中間選民的支持盤。陳世軒也認為，藍白合作能否發揮「一加一大於二」的效果，前提在於雙方都必須先把各自的盤做大，在政策與理念逐步取得交集後，再進入較為實質的協商階段。

藍白之間已進入競合並行的階段。白營透過競選總部啟用與高調論述，先行堆疊政治能量；藍營則以長期執政優勢與穩定盤勢回應。雙方都尚未亮出底線，但都在為未來協商預作準備，真正的考驗，才正要開始。

民眾黨主席黃國昌（右二）昨成立新北市長競選總部，前黨主席柯文哲（左二）、中廣前董事長趙少康（右一）、新竹市副市長邱臣遠（左一）到場助陣。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）昨成立新北市長競選總部，前黨主席柯文哲（左二）、中廣前董事長趙少康（右一）、新竹市副市長邱臣遠（左一）到場助陣。記者葉信菉／攝影

