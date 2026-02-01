快訊

觀察站／白營提前開局 累積談判籌碼

聯合報／ 本報記者張策王慧瑛

民眾黨主席黃國昌卸下立委身分隔天，火速在新莊成立新北市長競選總部，拉高分貝疾呼「新北我來」，展現插旗全國最大市企圖心。從時間點、場面來看，這不只是單純的參選起手式，更像是白營提前攤開棋盤，在藍白尚未進入實質協商前，先累積政治動能與談判籌碼。

黃國昌在總部開幕致詞中，多次強調「執行力」與「說到做到」，還將競選總部定位為「新北市民做夢的地方」，試圖把選戰論述從政黨競合，拉回治理能力與制度改革。這些詞彙，既是對支持者的動員訊號，也是在為白營在後續競合中建立一套「非配角」的正當性敘事。

到場助陣的民眾黨創黨主席柯文哲從更高層次切入，直指新北長期由兩大黨輪流執政，若要加快進步，需要「新的政治人物」與不同於傳統包袱的治理思維。柯大讚黃國昌的行動力，賣力助攻，也墊高民眾黨叫板聲勢。

距十一月廿八日投票，昨是選戰倒數三百天，藍白之間已進入競合並行的階段。白營透過競選總部啟用與高調論述，先行堆疊政治能量。相較白營步步進逼，藍營在新北市長協調節奏顯得不疾不徐。

國民黨在新北執政廿一年，綿密的基層組織與行政優勢是最大本錢；民眾黨是年輕政黨，對年輕選民號召力、空戰議題攻防能量等，確實能補強藍營不足。藍白合作能否發揮「一加一大於二」的效果，前提在於雙方必須先把各自的盤做大，在政策與理念逐步取得交集後，再進入較為實質的協商階段。

只是，國民黨在新北組織扎根深，不少藍營支持者主張「能贏的縣市為何要讓」，即便市長人選藍白陣營達成共提最強棒默契，但議員選戰仍有搶票拉扯，如何確保「藍白合」主旋律不變調，競合之間如何適度讓利、求取平衡，後續關卡仍多。

