新聞眼／南高議長之爭 綠營茶壺風暴

南二都議長選舉綠營都面臨茶壺內風暴，議長邱莉莉及南市議會民進黨團要求立委陳亭妃「切割郭信良」，這紛爭破口若擴大，不排除衝擊綠營市長選情；高雄藍綠都以議會獨立過半為目標，綠營內部新系和湧言會近期矛盾有增無減，議長之爭必然更加激烈。

目前郭信良的佃西重劃區涉索賄，二審大逆轉無罪，台南高分檢已提出上訴，檢方另偵辦他涉索賄護航光電場案，也於一審審理中；邱莉莉、林志展的正副議長選舉賄選案一審無罪，二審訂於本月十三日宣判，兩方的官司發展，儼然是能否角逐議長的門票。

台南縣市合併以來，議會勢力分布始終綠大於藍，民進黨席次幾乎都超過國民黨十席以上，二○一四年議長選舉綠營發生跑票讓藍營李全教當選議長，二○一八年郭信良在議長選舉投票前宣布退民進黨，帶著陳亭妃胞妹陳怡珍等議員、又結合國民黨，再度上演跑票事件登頂議長；二○二二年邱莉莉獲綠營一致支持終擊敗郭信良，只是後續爆出賄選疑雲。

議會民進黨團提出三點聲明，政壇人士一眼就明瞭意在防備郭信良再度競逐議長，因此要求陳亭妃切割，客觀而論，陳亭妃為了市長清譽，沒立場支持郭信良，郭參選議長選舉不容易上演，但紛爭先搬上檯面，佐證是黨內團結不可避免的問題，一旦破口愈大，不無可能衝擊市長選情。

另，本屆高市議會六十五席議員，藍營席次多過綠營，綠營連同友軍掌握過半席次，湧言會在高雄的議員席次最多，無不希望下屆複製本屆經驗，拿下首個縣市議會龍頭寶座，而高雄縣市合後四屆議長由國民黨許崑源、曾麗燕及民進黨康裕成等人輪流選上，康裕成目標成為首個連任議長，競爭將相當激烈。

高市藍綠都以議會席次獨立過半為目標，著眼民進黨內初選時間接近，選區參選人誰出線，牽涉派系版圖變遷。

新系能否複製陳菊時代的「完全執政」，新系和湧言會兩派席次消長，是議長之爭觀察重點。