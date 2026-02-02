快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

參選桃市長 綠點名3人「牌在中央」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

國民黨籍桃園市長張善政爭取連任無懸念，藍營預計今年中提名進入選戰模式。綠營方面，總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政務次長黃世杰等人被點名，但究竟誰將出戰仍未有定論。隨農曆春節將將屆，綠營目標農曆年前完成提名，最終人選受各方關注。

2026九合一選舉

被點名人選，何志偉動作最積極，除頻繁穿梭宮廟社團、辦親子活動，近日也與各區議員合體深入市場拜票。地方人士觀察，何志偉「文質彬彬」的形象在傳統藍大於綠的桃園選區頗受好評，也有議員公開支持。

王義川則以強大的「空戰」聲量維持政治熱度。身為民進黨內流量保證，王義川在年輕選民與深綠基本盤中保有高度支持。他累積的政治能量與自帶話題，仍被視為能帶動整體綠營士氣的奇兵。

在地色彩最強的黃世杰，擁有豐富法學背景與地方立委經驗，對南桃園與新屋、觀音等傳統綠營票倉經營從未鬆懈。雖然知名度略遜於其他人選，但被視為民進黨穩住桃園基本盤的重要戰力。

針對綠營市長人選還未定，綠營議員許家睿強調「選舉策略定調大於人選考量」，若希望走穩健路線，就選有選舉經驗、穩健扎實的人，如希望打議題性較強的選戰，可能就要挑媒體聲量較高者。目前小雞都已在備戰，就看黨中央操盤手要打什麼牌。

議員李宗豪也說，檯面上不少人被點名，都在地方以不同方式耕耘。身為議員在第一線服務時，也經常聽到鄉親關心，希望人選能夠盡快明朗，提出真正能回應民意、改善桃園現況、帶領城市往前走的具體政見。

延伸閱讀

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

彈劾總統公聽會再爆口角 張亞中怒轟「講國語」...王義川愣住

助攻「最資深的新人」 王義川挺北屯曾咨耀發春聯

張惇涵出戰桃園？綠稱人才濟濟 藍諷「聖上」如坐針氈

相關新聞

謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。對此，謝典霖胞姊、...

「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

「北市議員中800萬頭獎」話題引發熱議，藍綠議員紛紛澄清「不是我」，議員洪健益今還原始末，稱只是請喝珍奶的都市傳說。也是...

公開表態 胡志強稱8年前就挺江啟臣

國民黨台中市長提名遲未拍板，二次協調仍未公布時間，立院副院長江啟臣昨持續喊話黨中央，盼「聽到基層的聲音」、「愈快愈好」。...

觀察站／台中藍二次協調 應設停損點

二○二六縣市長大選，台中市作為「中台灣決勝點」，其政治風向具有全國的指標意義。然而，當民進黨已早早拍板由立委何欣純「定於...

參選桃市長 綠點名3人「牌在中央」

國民黨籍桃園市長張善政爭取連任無懸念，藍營預計今年中提名進入選戰模式。綠營方面，總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部...

談藍白合 黃國昌：開大門走大路

二○二六新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席黃國昌昨搶先成立新北市長競選總部，創黨主席柯文哲、中廣前董事長趙少康助陣，藍白大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。