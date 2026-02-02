觀察站／台中藍二次協調 應設停損點

二○二六縣市長大選，台中市作為「中台灣決勝點」，其政治風向具有全國的指標意義。然而，當民進黨已早早拍板由立委何欣純「定於一尊」、勤走基層之際，擁有執政優勢的國民黨卻在提名路上陷入了內耗的泥淖。

立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔之爭，從一月中旬的首次協調破局後，至今仍無具體共識。這場看似「雙強並列」的優勢，正因提名時程的延宕，是否逐漸演變成一場消磨基層士氣、耗損盧秀燕政治紅利的負面拉鋸戰，政壇關注。

究竟協調、一再協調，是雙方尋求共識還是以拖待變？國民黨組發會主委李哲華日前透露，黨中央正積極溝通，並預計在二月六日進行第二次協調，然而，首次談判雙方連「提名方式」、日期都無法達成共識，遑論其他。

江啟臣的盤算，是目前掌握民調領先優勢，訴求速戰速決。對於江而言，等了八年，當前的爆發力與跨黨派吸引力正是其政治能量的高峰，拖延只會給予綠營對手見縫插針的空間。

而楊瓊瓔的壓力，楊瓊瓔恐面臨的是「市長最後一戰」的時間緊迫感，對於長期深耕地方、組織扎實的她而言，縣長與市長多次擦身而過，若不爭取此次提名，未來恐怕難有更進一步的政治舞台，這也是為何她堅持「程序正義」，不輕易棄甲。

若第二次協調持續無果，國民黨恐被迫走向初選，雖然表面上是公平競爭，但在藍營文化中，初選往往伴隨派系割喉與互相毀滅，這正是目前基層最深沈的恐懼。

二○二六台中市長是全國指標性選戰，近年人口結構快速變化，傳統動員模式不足以應戰，提名過程也同樣被選民檢視；藍營台中市長陷入僵局一時難解，若負面攻防、派系角力持續，加劇深藍或是藍營支持者不確定性，也恐提前消耗盧秀燕在中間選民與年輕族群的好感度。

更有甚者，藍營提名遲遲未定時，白營一下子放話「徵召柯文哲選台中」，且柯也對國民黨並不友善，國民黨必須體認到二○二六的台中，是國民黨能否延續中台灣執政權的保衛戰，二次協調應是最後的「停損點」，避免再擴大「內部矛盾」。