聽新聞
0:00 / 0:00

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今晚在臉書說，他在此公開宣布，已簽署同意黨中央的協議事項。圖／ 取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣今晚在臉書說，他在此公開宣布，已簽署同意黨中央的協議事項。圖／ 取自江啟臣臉書

國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，想參選的立法院副院長江啟臣今晚在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。但未透露方案為何，據推測，應是民調日期。

2026九合一選舉

江啟臣說，今天是2月1日，台中市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，自己只能微笑以對、盡力安撫。

過去他已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，他說但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

他說雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾。

他在此公開宣布，自己已簽署同意黨中央的協議事項。願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。江啟臣強調，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，一起努力，讓不確定結束，讓團結開始。

江啟臣 國民黨

延伸閱讀

台中市長初選未定 立委黃健豪：市長提名有外溢效應

台中市長參選人未定江啟臣說基層急 楊瓊瓔回應了

台中市長初選未定江啟臣喊話中央 胡志強送暖「8年前就決定支持你」

拚出線！江啟臣向上市場發春聯 二次協調時間尚未確定再喊話黨中央

相關新聞

談藍白合 黃國昌：開大門走大路

二○二六新北市長選戰持續升溫，民眾黨主席黃國昌昨搶先成立新北市長競選總部，創黨主席柯文哲、中廣前董事長趙少康助陣，藍白大...

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，想參選的立法院副院長江啟臣今晚在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願...

公開表態 胡志強稱8年前就挺江啟臣

國民黨台中市長提名遲未拍板，二次協調仍未公布時間，立院副院長江啟臣昨持續喊話黨中央，盼「聽到基層的聲音」、「愈快愈好」。...

綠營內戰 延燒台南市議員、議長選戰

陳亭妃代表綠營角逐下屆台南市長，南市議長邱莉莉及議會民進黨黨團拋出要她切割郭信良等三點聲明，地方視為邱莉莉宣示力拚議長連...

高市議長之爭 新系、湧言會角力

高雄市議會綠營呈現新潮流議長康裕成、湧言會議會黨團總召江瑞鴻各自為首，分庭抗禮，去年底黨團總召改選產生裂痕，康支持的賴瑞...

新聞眼／南高議長之爭 綠營茶壺風暴

南二都議長選舉綠營都面臨茶壺內風暴，議長邱莉莉及南市議會民進黨團要求立委陳亭妃「切割郭信良」，這紛爭破口若擴大，不排除衝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。