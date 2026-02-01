快訊

陸配李貞秀遞補立委 內政部：若1年內未放棄中國籍應由立院解職

陸配身分遞補立委遭指有國安風險 李貞秀反擊吳思瑤未審先判不實指控

民調曝光！高市內閣支持率63.6%微升 自民黨選情領先

黃國昌成立新北競選總部 趙少康：藍白合作讓新北更有型

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右二）上午正式成立新北市長競選總部，前黨主席柯文哲（左二）、中廣前董事長趙少康（右一）、新竹市副市長邱臣遠（左一）親自到場支持。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）上午正式成立新北市長競選總部，前黨主席柯文哲（左二）、中廣前董事長趙少康（右一）、新竹市副市長邱臣遠（左一）親自到場支持。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席黃國昌今成立新北競選總部，中廣前董事長趙少康受邀出席。趙少康指出，國民黨很大機率，就是台北市副市長李四川出線，新北這麼大，也非一人所能治理，不管是黃國昌或李四川，一定會用很多對方政黨的優秀人才，替新北市民做事。

2026九合一選舉

趙少康透過臉書指出，榮幸能獲邀出席黃國昌競選總部，還見到久違的前主席柯文哲，身體、精神看起來都不錯。他也讚黃國昌是非常優秀的領袖人物，在立法院能拚敢衝，有格局、有觀點，去年的反惡罷行動通力合作，展現出無比強大的力量，讓國民黨立委一席都沒少。

趙少康說，他跟黃國昌、李四川都是好朋友，年底九合一選舉不只在新北，宜蘭、嘉義等其他縣市，藍白一定要合作，以打贏民進黨為唯一目標，找出最優秀的候選人。尤其新北是重中之重。

趙少康提到，上周國民黨鄭麗文接受專訪，訂出農曆年前完成國民黨內整合的目標。他認為，國民黨很大機率，就是李四川出線了，相信在三月藍白可完成協調，黃國昌還有兩個月的時間可以在新北衝。當年他選台北縣立委，也只有兩個月時間可衝刺，最終得到近24萬票，足以當選八席立委。

趙少康說，「天下至廣，非一人所能獨治」，新北這麼大，也非一人所能治理，不管是黃國昌或李四川當選新北市長，一定會用很多對方政黨的優秀人才，替新北市民做事。他非常喜歡黃國昌的競選口號「讓新北更有型」，集結藍白之力，一起讓新北的環境品質、市政建設各方面都更好，是新北市民之福。

黃國昌 趙少康 新北 民眾黨

延伸閱讀

黃國昌布局新北2026成立競總 柯文哲、趙少康助陣

黃國昌談藍白合3階段推動 強調開大門走大路

黃國昌談新會期與立院爭議 將陪同報到、尊重他黨程序

卸下立委身分啟動選戰 黃國昌強調先談政見、再辦活動

相關新聞

謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。對此，謝典霖胞姊、...

「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

「北市議員中800萬頭獎」話題引發熱議，藍綠議員紛紛澄清「不是我」，議員洪健益今還原始末，稱只是請喝珍奶的都市傳說。也是...

黃國昌成立新北競選總部 趙少康：藍白合作讓新北更有型

民眾黨主席黃國昌今成立新北競選總部，中廣前董事長趙少康受邀出席。趙少康指出，國民黨很大機率，就是台北市副市長李四川出線，...

蔣萬安北市無人攖其鋒 學者：形象佳、有政績

政績、形象與基本盤，讓台北市長蔣萬安在民調上大勝民進黨任何參選人！學者劉嘉薇受訪時指出，北市本就藍大於綠，加上政策吸引中間選民支持，讓蔣的民調高；學者鈕則勳則說...

蕭敬嚴宣布參選新北議員 喊出「為你發言」爭取汐金萬鄉親支持

國民黨前發言人蕭敬嚴今天正式宣告，投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，因為有志者眾，預料國民黨將辦黨內初...

台中市長初選未定 立委黃健豪：市長提名有外溢效應

國民黨下屆台中市長初選方式遲未確定，立法委員黃健豪今天說，初選除了選舉之外，更重要的是包含議員、里長，甚至其他鄉鎮市長選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。