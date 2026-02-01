黃國昌成立新北競選總部 趙少康：藍白合作讓新北更有型

民眾黨主席黃國昌今成立新北競選總部，中廣前董事長趙少康受邀出席。趙少康指出，國民黨很大機率，就是台北市副市長李四川出線，新北這麼大，也非一人所能治理，不管是黃國昌或李四川，一定會用很多對方政黨的優秀人才，替新北市民做事。

趙少康透過臉書指出，榮幸能獲邀出席黃國昌競選總部，還見到久違的前主席柯文哲，身體、精神看起來都不錯。他也讚黃國昌是非常優秀的領袖人物，在立法院能拚敢衝，有格局、有觀點，去年的反惡罷行動通力合作，展現出無比強大的力量，讓國民黨立委一席都沒少。

趙少康說，他跟黃國昌、李四川都是好朋友，年底九合一選舉不只在新北，宜蘭、嘉義等其他縣市，藍白一定要合作，以打贏民進黨為唯一目標，找出最優秀的候選人。尤其新北是重中之重。

趙少康提到，上周國民黨鄭麗文接受專訪，訂出農曆年前完成國民黨內整合的目標。他認為，國民黨很大機率，就是李四川出線了，相信在三月藍白可完成協調，黃國昌還有兩個月的時間可以在新北衝。當年他選台北縣立委，也只有兩個月時間可衝刺，最終得到近24萬票，足以當選八席立委。

趙少康說，「天下至廣，非一人所能獨治」，新北這麼大，也非一人所能治理，不管是黃國昌或李四川當選新北市長，一定會用很多對方政黨的優秀人才，替新北市民做事。他非常喜歡黃國昌的競選口號「讓新北更有型」，集結藍白之力，一起讓新北的環境品質、市政建設各方面都更好，是新北市民之福。