北市大安文山綠營初選激烈 劉品妡「壓力還好」、阮昭雄為她加油

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市大安文山區議員參選人劉品妡，投入黨內初選拚獲提名，今出席謝系志工活動，她坦言初選參選大爆炸，但壓力還好。記者林佳彣／攝影
民進黨北市大安文山區議員參選人劉品妡投入黨內初選，今出席謝系志工活動，她坦言初選參選大爆炸，但壓力還好，現任議員和新人的特色和專長不一樣，各自努力，行政院副秘書長阮昭雄也為她加油打氣。

邱素玫是謝長廷夫妻台大法律系同窗，今年是她投入志工服務的第30個年頭，今舉辦志工伙伴交流聚會，包含總統府資政謝長廷妻子游芳枝、阮昭雄、國安會副秘書長趙怡翔、前立委姚文智、備戰大安文山區初選的劉品妡都到場力挺。  

邱說，這30年來影響她最深的是大學同學、律師蔡明華，兩人曾一同協助受暴婦女。1996年，她加入彭明敏、謝長廷的總統大選志工行列，從此與民主運動結下不解之緣，也一路投入在阮昭雄、趙怡翔等人的選戰奮鬥。

劉品妡直呼，邱1996年投入志工活動，而她剛好是該年出生，這是非常奇妙且不容易的緣分。選戰中站在鏡頭前的是參選人，但背後最重要的力量，是像邱老師這樣默默付出、串連群眾的志工家長們；邱老師就像大家的媽媽一樣，即便在下雨天站路口拜票，依然會騎著腳踏車送早餐來加油打氣。

談及現任和新人輩出的初選壓力，劉品妡坦言「還好」，雖然初選大爆炸，每個參選人和現任議員的特色和主打專長不一樣，就是各自努力，爭取讓更多選民看到自己為大安文山付出的決心。目前最大的心願就是能不負志工前輩們的期望，順利通過初選與大選，未來會持續與黨內先進同台、團結掃街，展現「團結力量大」的氣勢。

不過，民進黨台北市長參選人遲未出爐，小雞是否會焦慮？劉品妡認為，民進黨人才非常多，近期應該就會出來，也是拭目以待，不管推出誰都是最好的人選。

阮昭雄則說，1996年是台灣第一次總統民選，是民主化的重要里程碑。邱老師從那時起無役不與，從彭明敏、謝長廷、卓榮泰、姚文智、他個人到趙怡翔都深受其照顧。他很高興看到這份民主傳承能在劉品妡身上延續，「我們幫她加油。」

民進黨北市議員參選人劉品妡（右一）投入黨內初選拚獲提名，今天行政院副秘書長阮昭雄（左一）也為她加油打氣，兩人今出席志工邱素玫（中）舉辦活動。記者林佳彣／攝影
邱素玫是謝長廷夫妻台大法律系同窗，今年是她投入志工服務的第30個年頭，今舉辦志工伙伴交流聚會。記者林佳彣／攝影
