綠營內戰 延燒台南市議員、議長選戰

陳亭妃代表綠營角逐下屆台南市長，南市議長邱莉莉及議會民進黨黨團拋出要她切割郭信良等三點聲明，地方視為邱莉莉宣示力拚議長連任，黨內初選裂痕，延伸到南市議員、議長選戰，形成「挺妃派」與支持邱莉莉的議員席次競爭，多個選區參選爆炸，綠營預計後天啟動議員登記作業。

二○一八年台南正副議長選舉綠營投票分裂，無黨籍郭信良贏得議長，二○二二年綠營一致投票讓邱莉莉拿下，挺陳亭妃的議員被視為影響局面關鍵、甚至成為黨內對陳最大質疑點，以目前跨黨派挺她議員約八人，幾乎都會拚連任，邱莉莉要保住議長，外界推估相關布局並非毫無變數。

一名地方綠營人士分析，綠營在議會席次無意外會續占優勢，陳亭妃確定選市長後，民進黨南市議員選舉是派系重組、世代交替、議會權力布局的前哨戰，議會黨團要求陳簽切割郭信良的相關文件，被解讀為提前清理戰場，避免議會權力結構再生變數，但陳亭妃勢必希望同派議員增加，以免未來議會處處掣肘。

民進黨中執會日前拍板，南市議員第十選區東區提名席次由原先三席下修為二席，盼有助集中票源，選區除現任市議員蔡筱薇尋求連任，挺妃派蔡旺詮、老將陳金鐘，以及湧言會新秀卓佩于皆表態參戰，四搶二的局面，也引發是否刻意為泛綠色彩濃厚的無黨議員李宗霖爭取連任預留空間。

第六選區安南區目前黨籍議員為郭清華、蔡麗青，黨部規畫提名三席，蔡麗青確定拚連任，郭清華將交棒給女兒郭品辰，此外，老將劉益昌、唐儀靜等人有意投入。第八選區中西區、北區現有陳亭妃胞妹陳怡珍、沈震東、周嘉韋、邱莉莉四席黨籍市議員，黨部規畫提名四席，沈震東將交棒給胞弟沈震南，周、邱續拚連任，陳怡珍是否再戰還未鬆口，但湧言會成員林建南日前邀陳亭妃站台成立初選總部，黨內廝殺難免。

第一選區大新營區席次六席減為五席，現任黨籍議員王宣貿、李宗翰、沈家鳳皆表態連任，外界關注立委賴惠員服務處執行長蔡宗翰是否捲土重來，此外，挺妃派無黨議員趙昆原尋求連任，東山區地方人士張新斛也傳出以無黨籍參選，泛綠參選者恐稀釋綠營基本盤。第三選區大曾文區綠營要提名二席，現任陳秋宏、吳通龍拚連任，不過麻豆民主協進會理事長施朝清也要選，協調若破局就將初選。