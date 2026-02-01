蕭敬嚴宣布參選新北議員 喊出「為你發言」爭取汐金萬鄉親支持
國民黨前發言人蕭敬嚴今天正式宣告，投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，因為有志者眾，預料國民黨將辦黨內初選決定提名人選。蕭敬嚴也公布競選主視覺，喊出「為你發言」口號，爭取鄉親的支持。
2026九合一選舉
新北市第11選區要選出4名市議員，長期是藍2綠2局面。國民黨議員廖先翔進軍立院問政，黨內有意爭取提名者有4人，其中台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和蕭敬嚴，先後宣布參選，擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源也勤訪基層布局。
蕭敬嚴表示，這些年無論是在議題現場、街頭巷尾或政論節目，他始終堅持替大家發聲。即使曾在艱困選區（新北市第10選區、瑞平雙貢）打過硬仗，並在挫折中反省。這些歷練都讓他更確信，政治不是聲量有多大，而是能替鄉親解決多少問題，未來將邀請大家一起把家鄉變得更好。
蕭敬嚴的競選主視覺採用「黃藍配色」，藍色代表始終如一的政黨價值與專業沉穩，亮黃色象徵「活力的開端」。蕭說，黃色代表年輕與創新，希望為汐止、金山、萬里的政治環境注入新鮮動能，帶動地方氣象一新。
蕭認為，汐止長年的交通瓶頸、以及金山與萬里的產業轉型需求，已經讓地方不能再等，更不能交給新手「邊做邊學」。他提出「為你發言」作為核心口號，因為過去他為政黨辯護，未來他要將發言專才，轉化為民意代表的職責，在議會為鄉親的需求發言、為不公平的事發聲。
蕭敬嚴說，在投票日倒數300天之際，他將展開「行動馬拉松」，一步一腳印走遍每個市場、巷弄與角落，表示自己是「政論節目上說真話的蕭敬嚴」，還戲稱是「蕭敬騰的異父異母兄弟蕭敬嚴」，希望鄉親能給他機會，為家鄉拚一個更好的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言