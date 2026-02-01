蕭敬嚴宣布參選新北議員 喊出「為你發言」爭取汐金萬鄉親支持

國民黨前發言人蕭敬嚴今天正式宣告，投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，因為有志者眾，預料國民黨將辦黨內初選決定提名人選。蕭敬嚴也公布競選主視覺，喊出「為你發言」口號，爭取鄉親的支持。

新北市第11選區要選出4名市議員，長期是藍2綠2局面。國民黨議員廖先翔進軍立院問政，黨內有意爭取提名者有4人，其中台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和蕭敬嚴，先後宣布參選，擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源也勤訪基層布局。

蕭敬嚴表示，這些年無論是在議題現場、街頭巷尾或政論節目，他始終堅持替大家發聲。即使曾在艱困選區（新北市第10選區、瑞平雙貢）打過硬仗，並在挫折中反省。這些歷練都讓他更確信，政治不是聲量有多大，而是能替鄉親解決多少問題，未來將邀請大家一起把家鄉變得更好。

蕭敬嚴的競選主視覺採用「黃藍配色」，藍色代表始終如一的政黨價值與專業沉穩，亮黃色象徵「活力的開端」。蕭說，黃色代表年輕與創新，希望為汐止、金山、萬里的政治環境注入新鮮動能，帶動地方氣象一新。

蕭認為，汐止長年的交通瓶頸、以及金山與萬里的產業轉型需求，已經讓地方不能再等，更不能交給新手「邊做邊學」。他提出「為你發言」作為核心口號，因為過去他為政黨辯護，未來他要將發言專才，轉化為民意代表的職責，在議會為鄉親的需求發言、為不公平的事發聲。