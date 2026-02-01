快訊

柬埔寨掃蕩詐騙園區抓逾2000人…5台灣人被逮 刑事局查證身分

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

蕭敬嚴宣布參選新北議員 喊出「為你發言」爭取汐金萬鄉親支持

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨前發言人蕭敬嚴今天宣告投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，蕭也公布黃藍配色競選主視覺，喊出「為你發言」口號，爭取鄉親支持。圖／取自蕭敬嚴臉書
國民黨前發言人蕭敬嚴今天宣告投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，蕭也公布黃藍配色競選主視覺，喊出「為你發言」口號，爭取鄉親支持。圖／取自蕭敬嚴臉書

國民黨前發言人蕭敬嚴今天正式宣告，投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，因為有志者眾，預料國民黨將辦黨內初選決定提名人選。蕭敬嚴也公布競選主視覺，喊出「為你發言」口號，爭取鄉親的支持。

2026九合一選舉

新北市第11選區要選出4名市議員，長期是藍2綠2局面。國民黨議員廖先翔進軍立院問政，黨內有意爭取提名者有4人，其中台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和蕭敬嚴，先後宣布參選，擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源也勤訪基層布局。

蕭敬嚴表示，這些年無論是在議題現場、街頭巷尾或政論節目，他始終堅持替大家發聲。即使曾在艱困選區（新北市第10選區、瑞平雙貢）打過硬仗，並在挫折中反省。這些歷練都讓他更確信，政治不是聲量有多大，而是能替鄉親解決多少問題，未來將邀請大家一起把家鄉變得更好。

蕭敬嚴的競選主視覺採用「黃藍配色」，藍色代表始終如一的政黨價值與專業沉穩，亮黃色象徵「活力的開端」。蕭說，黃色代表年輕與創新，希望為汐止、金山、萬里的政治環境注入新鮮動能，帶動地方氣象一新。

蕭認為，汐止長年的交通瓶頸、以及金山與萬里的產業轉型需求，已經讓地方不能再等，更不能交給新手「邊做邊學」。他提出「為你發言」作為核心口號，因為過去他為政黨辯護，未來他要將發言專才，轉化為民意代表的職責，在議會為鄉親的需求發言、為不公平的事發聲。

蕭敬嚴說，在投票日倒數300天之際，他將展開「行動馬拉松」，一步一腳印走遍每個市場、巷弄與角落，表示自己是「政論節目上說真話的蕭敬嚴」，還戲稱是「蕭敬騰的異父異母兄弟蕭敬嚴」，希望鄉親能給他機會，為家鄉拚一個更好的未來。

國民黨前發言人蕭敬嚴今天宣告投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，蕭也公布黃藍配色競選主視覺，喊出「為你發言」口號，爭取鄉親支持。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴今天宣告投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，蕭也公布黃藍配色競選主視覺，喊出「為你發言」口號，爭取鄉親支持。圖／蕭敬嚴提供

蕭敬嚴 汐止 國民黨 新北

延伸閱讀

黃國昌布局新北2026成立競總 柯文哲、趙少康助陣

新北外送員恍神猛撞公車車尾 左腿骨折倒地驚險畫面曝

新北好孕專車新制今上路 是否納Uber已進入討論

最聰明的寒假投資！助學子戰勝統測 新北技職祭出備考數位套餐

相關新聞

謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。對此，謝典霖胞姊、...

「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

「北市議員中800萬頭獎」話題引發熱議，藍綠議員紛紛澄清「不是我」，議員洪健益今還原始末，稱只是請喝珍奶的都市傳說。也是...

蔣萬安北市無人攖其鋒 學者：形象佳、有政績

政績、形象與基本盤，讓台北市長蔣萬安在民調上大勝民進黨任何參選人！學者劉嘉薇受訪時指出，北市本就藍大於綠，加上政策吸引中間選民支持，讓蔣的民調高；學者鈕則勳則說...

蕭敬嚴宣布參選新北議員 喊出「為你發言」爭取汐金萬鄉親支持

國民黨前發言人蕭敬嚴今天正式宣告，投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員選舉，因為有志者眾，預料國民黨將辦黨內初...

台中市長初選未定 立委黃健豪：市長提名有外溢效應

國民黨下屆台中市長初選方式遲未確定，立法委員黃健豪今天說，初選除了選舉之外，更重要的是包含議員、里長，甚至其他鄉鎮市長選...

黃國昌布局新北2026成立競總 柯文哲、趙少康助陣

民眾黨主席、2026新北市長擬參選人黃國昌今天在新莊區化成路成立新北市長競選總部，以「讓新北更有型」為主軸展現企圖心。民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。