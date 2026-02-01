謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱佔地約700坪的豪宅，對此其胞姊、國民黨立委謝衣鳯今表示那屬於個人行為，與她選縣長無關。報系資料照
彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱佔地約700坪的豪宅，對此其胞姊、國民黨立委謝衣鳯今表示那屬於個人行為，與她選縣長無關。報系資料照

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。對此，謝典霖胞姊、國民黨立委謝衣鳯今天強調，她將持續爭取參選彰化縣長，並表示弟弟的開箱行為屬個人行為，應自行負責，與她參選無關。

2026九合一選舉

謝家這棟豪宅過去曾在選舉期間成為話題，謝衣鳯本屆競選立委時，家族房產問題曾遭對手攻擊，由於規模驚人，外界戲稱其為「衣鳳百貨」。

謝衣鳯去年12月已明確表態有意挑戰彰化縣長，但同時謝典霖仍持續爭取議長連任，外界認為兩人在政治布局上存在競合關係，兩者只能取其一。對於謝典霖在此時曝光豪宅開箱影片，有政壇人士解讀可能想阻斷謝衣鳯縣長選情、助議長連任，但謝典霖否認這樣的臆測，他指出，開箱影片除了希望消除外界質疑，也期望提升網路聲量。

謝衣鳯今則指出，開箱事件與她選縣長無直接關聯，並質疑弟弟的行為是否對議長選舉真的有幫助。她說，有無網路效應她不知道，那是弟弟個人的說法，姊弟經營政治的方式本來就不一樣，謝衣鳯也表示，她仍將全力爭取國民黨內縣長提名。

謝衣鳯 國民黨 彰化 豪宅 謝典霖

