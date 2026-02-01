「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

「北市議員中800萬頭獎」話題引發熱議，藍綠議員紛紛澄清「不是我」，議員洪健益今還原始末，稱只是請喝珍奶的都市傳說。也是松信選區的議長戴錫欽今也在臉書發文聲那不是我，也不需問我」，並說如果只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，也應考慮請松信所有議員喝珍奶。

想不到議長一聲請喝珍奶，松信立委徐巧芯也在底下敲碗「我也請他記得要請我喝珍奶了！」

近期北市松信選區議員有人中頭獎話題，在社群熱議，議長戴錫欽今天在臉書說「我也想中今彩539頭獎」。並提到「如果有人中金彩539頭獎，那不是我，也不需問我」；但如果有人真中獎，趕快承認；如果沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼「都市傳說」，造成大家困擾；對了，也應該考慮請松信所有議員喝珍奶；年節期間，祝福好友們，每位都有機會中大獎！

戴今天也在臉書表示，近期他到松山信義各里，邀書法名家舉辦溫馨熱鬧的春聯揮毫活動，一方面感謝這一年來各里辦提供他服務的機會與支持，二方面也增添農曆年前的喜氣。其中有一場在自強里，活動已接近尾聲，在場民眾在老師陸續準備收拾書法用具時，突發奇想要求他提筆幫忙寫春聯，笑稱「這可是大考驗！」

戴錫欽說，在大家期待下，只有勉力臨摹老師們的字體，為民眾親自提筆寫下「福」及「開工大吉」，希望用最大誠意，帶給大家滿滿的祝福，接下來在松山信義區各里還有幾場揮毫活動，歡迎大家一起來領春聯、迎新春！