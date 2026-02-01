蔣萬安北市無人攖其鋒 學者：形象佳、有政績

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】政績、形象與基本盤，讓台北市長蔣萬安在民調上大勝民進黨任何參選人！學者劉嘉薇受訪時指出，北市本就藍大於綠，加上政策吸引中間選民支持，讓蔣的民調高；學者鈕則勳則說，蔣對敏感政治議題勇於表態，直球對決綠營高層，增加不少藍軍支持度；學者劉兆隆受訪時則說，蔣有現任者優勢，是綠營可能人選所不及。

多項民調遙遙領先

2026年地方選戰將至，民進黨至今尚無法推派出人選出戰，引發外界關注。近來幾份民調都顯示，現任市長蔣萬安幾乎都遙遙領先。TVBS民調顯示，若由行政院副院長鄭麗君參選，蔣萬安支持度高達62%、鄭麗君僅25%；若改由民進黨立委王世堅出馬，蔣萬安支持度為60%、王世堅為27%。

震傳媒民調更顯示，若行政院長卓榮泰對比蔣萬安，卓榮泰的支持度僅24%、蔣萬安62.7%；若鄭麗君對上蔣萬安，鄭麗君27.4%、蔣萬安60.4%；若王世堅對決蔣萬安，王世堅32.7%、蔣萬安52.0%。王世堅是在三人中與蔣萬安差距最小，雖然相對能吸引藍白與不偏任何政黨者的選票，但也輸了19.3%。

明顯政績且勇於表態

對此，北大公行系教授劉嘉薇受訪時表示，蔣萬安目前的高民調，主要是因為台北市的政治版圖本來就是藍大於綠，加上蔣萬安上任以來的幾項政績（大巨蛋、生生喝鮮乳、營養午餐免費等），能獲得中間選民支持，因此目前才能在民調上領先民進黨可能的幾位候選人。

文化大學廣告系教授鈕則勳則分析，蔣聲勢不斷拉抬的原因是日前「免費營養午餐」政策讓其他縣市、特別是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力；比藍軍大咖，蔣不但對敏感政治議題勇於表態，甚至敢批評綠營高層，且直球回應綠軍的政治攻堅，使藍軍支持者有大快人心之感，強化對其支持的黏著度。

總體印象好過綠營

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時則說，蔣萬安有現任優勢，而民進黨目前可能的提名人選，沒有地方的行政經驗，而鄭麗君雖然在中央聲譽卓著，但是否適任台北市長並不確定，因此民調不夠高是意料之中，但他也指出，如今離選舉還有9個月，重大的公安事件與國民黨對兩岸的表態，也可能影響蔣的支持度。

「候選人支持度是形象、政績與投射心理的總和！」劉兆隆分析，前總統馬英九雖然在台北市長任內經歷納莉風災，但他的民調還是很高，且過去有研究指出，馬英九很符合台灣女性對於典型兒子的投射想像，蔣萬安也有類似的特質，而在民進黨其他候選人裡，沒有像他這樣的魅力，因此蔣的支持度無人能及。

