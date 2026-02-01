台中市長初選未定 立委黃健豪：市長提名有外溢效應

國民黨下屆台中市長初選方式遲未確定，立法委員黃健豪今天說，初選除了選舉之外，更重要的是包含議員、里長，甚至其他鄉鎮市長選舉也有外溢效應的問題，提名確定以後所有的輔選團隊才可以就位，大家焦慮的不是初選的競選的方式，而是什麼時候能夠把時間訂出來。

黃健豪上午陪同市長參選人、立法院副院長江啟臣到東興市場拜票時受訪，他希望黨中央能盡快把時間點先訂出來，至於什麼方式，只要是在團結國民黨的前提之下，大家都能夠協調尊重。他說，時程出來之後，包含議員、里長和其他各輔選單位才能趕快啟動競選的模式，就如同江啟臣所說的，距離市長選舉只剩下9個多月，若一直拖，時間越來越少，而很多整合和提名的工作都需要來完成，時間上會非常匆促，也會影響整體的事情。

黃健豪說，盧秀燕市長上一次參選的時候，他也是參選的新人，那一次是2月9日市長民調定案，29號提名，他也在三月協調後獲得提名。因此希望不管用什麼方式產生人選，時間是最重要的資源，所以希望黨中央盡快定案。