快訊

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

知名「愛他美」嬰幼奶粉疑仙人掌桿菌汙染 食藥署：國內未輸入

染漢他病毒致死憂大安森林公園松鼠成風險 台大醫解釋了

台中市長初選未定 立委黃健豪：市長提名有外溢效應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員黃健豪（右二）上午陪同市長參選人、立法院副院長江啟臣（左二）到東興市場拜票。圖／民眾提供
立法委員黃健豪（右二）上午陪同市長參選人、立法院副院長江啟臣（左二）到東興市場拜票。圖／民眾提供

國民黨下屆台中市長初選方式遲未確定，立法委員黃健豪今天說，初選除了選舉之外，更重要的是包含議員、里長，甚至其他鄉鎮市長選舉也有外溢效應的問題，提名確定以後所有的輔選團隊才可以就位，大家焦慮的不是初選的競選的方式，而是什麼時候能夠把時間訂出來。

2026九合一選舉

黃健豪上午陪同市長參選人、立法院副院長江啟臣到東興市場拜票時受訪，他希望黨中央能盡快把時間點先訂出來，至於什麼方式，只要是在團結國民黨的前提之下，大家都能夠協調尊重。他說，時程出來之後，包含議員、里長和其他各輔選單位才能趕快啟動競選的模式，就如同江啟臣所說的，距離市長選舉只剩下9個多月，若一直拖，時間越來越少，而很多整合和提名的工作都需要來完成，時間上會非常匆促，也會影響整體的事情。

黃健豪說，盧秀燕市長上一次參選的時候，他也是參選的新人，那一次是2月9日市長民調定案，29號提名，他也在三月協調後獲得提名。因此希望不管用什麼方式產生人選，時間是最重要的資源，所以希望黨中央盡快定案。

黃健豪 國民黨 江啟臣 拜票 民調

延伸閱讀

台中市長參選人未定江啟臣說基層急 楊瓊瓔回應了

台中市長初選未定江啟臣喊話中央 胡志強送暖「8年前就決定支持你」

盧秀燕「國安至上 適當增支出有必要」 黃健豪：國民黨當然挺國防

拚出線！江啟臣向上市場發春聯 二次協調時間尚未確定再喊話黨中央

相關新聞

黃國昌布局新北2026成立競總 柯文哲、趙少康助陣

民眾黨主席、2026新北市長擬參選人黃國昌今天在新莊區化成路成立新北市長競選總部，以「讓新北更有型」為主軸展現企圖心。民...

卸下立委身分啟動選戰 黃國昌強調先談政見、再辦活動

民眾黨主席、2026新北市長擬參選人黃國昌今天成立新北市長競選總部。針對外界關注的選戰節奏與掃街規畫，黃國昌表示，相關行...

北市松信區藍營競爭激烈 滿志剛、李明璇談加權制度曝心聲

北市議員選舉松信選區有意投入選戰者陸續變多，尤其藍營黨內初選，競爭愈發激烈。參選人滿志剛今表示，自己沒有任何加權，尊重制...

台中市長初選未定 立委黃健豪：市長提名有外溢效應

國民黨下屆台中市長初選方式遲未確定，立法委員黃健豪今天說，初選除了選舉之外，更重要的是包含議員、里長，甚至其他鄉鎮市長選...

韓國瑜主任許原榮選松信？秦慧珠曝地方期待：覺欠費鴻泰人情

2026北市松山信義選區，藍營新人參選爆炸，呈現6搶2局面，包括立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮也傳參選，北市議員秦慧珠今...

影／新北市長選戰藍營還在喬人選 蘇巧慧空戰、巷戰齊發

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到三重力行市場掃街，包括在地立委李坤城、前立委陳柏惟、及同黨議員都到場，蘇巧慧用很快...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。