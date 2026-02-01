黃國昌布局新北2026成立競總 柯文哲、趙少康助陣

民眾黨主席、2026新北市長擬參選人黃國昌今天在新莊區化成路成立新北市長競選總部，以「讓新北更有型」為主軸展現企圖心。民眾黨創黨主席柯文哲、前中廣董事長趙少康都到場，展現跨黨派支持氣勢。

現場支持者眾多，競選總部內部空間有限，主辦單位一早即進行場內管制，不少晚到的民眾無法進入室內，只能聚集在場外騎樓，隔著玻璃向場內揮手、高喊「加油」表達支持，場內外人潮湧現，氣氛熱絡。

柯文哲表示，黃國昌立委生涯「一路奮戰到最後一秒」，今上午競選總部即正式開幕，展現高度效率，也反映民眾黨做事一向認真務實。他指出，民眾黨資源有限，過去一年又面臨清算壓力，選戰必須在有限的人力與資源下發揮最大效益。而新北長期由兩大黨執政，若要加快進步速度，需要新的政治人物與思維。他以自己8年台北市長經驗為例，認為不能背負傳統包袱，強調黃國昌學習速度快、執行力強，「不圓滑、不討好、不花時間搞交際，把時間拿來解決問題」，才是社會真正需要的市長人選。

趙少康稱讚黃國昌是非常優秀、具備格局與觀點的領袖型人物，過去在立法院「能拚敢衝」。他提到，自己與黃國昌、台北市副市長李四川都是朋友，也曾在過去政治行動中合作，認為力量相當強大。趙少康指出，藍白未來一定要合作，不僅限於新北市，並強調「天下之廣，非一人所能獨治」，不論最終由誰代表參選，目標都是贏得選戰、讓城市前進。

國民黨新北市議員陳明義回憶，首次認識黃國昌是在公共電視，當時即認為其思維清楚、具備想法，以自己在新北市議會28年的經驗來看，黃國昌從立委轉換為市長參選人，行動力與準備度都相當驚人，並形容其「擇善固執」，對事情的堅持正是政治人物不可或缺的特質。

民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論柯文哲或黃國昌的競選總部，都設於新莊，象徵新北市的地理與發展中心。他表示，過去在議會與黃國昌於立法院的合作順暢，中央與地方事務往往能迅速取得回應，顯示其高度執行力；此次趙少康到場，也代表政黨之間可基於理念與態度相互支持。

黃國昌表示，這座競選總部不只是個人選舉據點，而是「所有新北市民做夢的地方」。他說，總部於去年12月27日在新莊完成簽約，選擇在新莊，不只因為新莊位於新北市正中心、化成路周圍也是最需要改變與整理的地區，從這裡出發具有象徵意義。他強調，自己無論擔任立委或參選市長，都是實踐者與執行者，而非空談理想。

談及政治合作，黃國昌指出，選舉過程中與國民黨存在競爭與合作，但希望支持者將此視為台灣民主活力的展現，政治不必只剩下對立與謾罵，也可以為了更重要的願景而合作。他並舉士林北投科技園區為例，指出城市建設是一棒一棒傳承的成果，地方與中央若能合作，才能真正造福市民。

談及新北市治理，黃國昌表示，新北目前存在不少延宕工程，但不應簡化為個人責任問題。他逐項比對現任市長侯友宜政見落實情況，指出地方能獨立完成的政策落實率「嚇人的高」，但涉及中央協調的事項則明顯受阻。以新莊化成路1.6公頃原規畫為國家電影中心第二期用地為例，時任行政院長蘇貞昌承諾多年卻未落實，導致土地閒置。他直言，若未來擔任市長，將以執行力要求中央履行承諾，必要時直接收回土地另作公共使用。