韓國瑜主任許原榮選松信？秦慧珠曝地方期待：覺欠費鴻泰人情

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）與辦公室主任許原榮（右）。記者季相儒／攝影
2026北市松山信義選區，藍營新人參選爆炸，呈現6搶2局面，包括立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮也傳參選，北市議員秦慧珠今受訪表示，這事情應該是確實的，因地方上有很多人很期待，許下來選議員，「因為大家都覺得欠費鴻泰一個人情」。

2026九合一選舉

今天松山慈惠堂舉辦冬令救濟暨清寒獎助學金活動，藍綠白現任議員、新人拚場爭取支持，對於傳出韓國瑜辦公室主任、前立委費鴻泰資深助理許原榮將選松信？議員秦慧珠受訪說，她先前曾親口問許「你要不要選，要選要趕快」，最近真的要來選議員了，因選議員要請辭，韓院長也要找接棒的辦公室主任，這個事情應該是確實的。

秦慧珠也表示，對於許原榮傳出參選，地方上也有很多人很期待，許下來選議員，「因為大家都覺得欠費鴻泰一個人情」，費是優秀的好立委，地方都覺得如果費鴻泰有接班人，當然非常好。

秦慧珠表示，許原榮原是費鴻泰松信區的辦公室主任，是非常資深助理，在松信跑基層跑很多年，費委員沒有當立委後，許就轉到立法院長韓國瑜辦公室當主任，累積更多協助院長的行政能力，一直就有傳說，要到松信來選議員，不過之前他都沒有動作，也沒有跑基層。

秦慧珠也提到，對資深議員來說，當然樂見年輕、優秀、有地方服務基礎的民意代表出來接棒，，當然我們也會緊張，因競爭對手愈多愈強，我們也要更加努力。

議員 韓國瑜 費鴻泰 秦慧珠

