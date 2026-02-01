影／新北市長選戰藍營還在喬人選 蘇巧慧空戰、巷戰齊發
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到三重力行市場掃街，包括在地立委李坤城、前立委陳柏惟、及同黨議員都到場，蘇巧慧用很快的速度與陪伴的民代一攤攤掃街，受到許多攤商的歡迎。蘇巧慧表示，選戰進入選前300天，團隊將持續空戰與巷戰齊發，一方面透過論述說明理念，一方面深入市場、社區勤走基層。
2026九合一選舉
而國民黨新北市長提名人選仍未定，市黨部原計畫北市副市長李四川及新北市副市長劉和然一月底前見面協調，但「李劉會」一直未成，強調農曆年前一定會確認人選。不過面對民進黨參選人蘇巧慧民調持續上升，藍營基層坦言仍有壓力，國民黨還在喬人選，綠營的蘇巧慧已經帶小雞到市場衝衝衝了。
