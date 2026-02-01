卸下立委身分啟動選戰 黃國昌強調先談政見、再辦活動

民眾黨主席、2026新北市長擬參選人黃國昌今天成立新北市長競選總部。針對外界關注的選戰節奏與掃街規畫，黃國昌表示，相關行程將按部就班推動，未來除掃街活動外，也將透過記者會等形式，向市民說明其對新北市發展的政策規畫與願景。

黃國昌指出，過去仍具立法委員身分時，拿的是立委薪水，理應專注於立委工作，未安排個人選舉掃街活動。如今已卸下立委職務、成為新北市長候選人，角色轉換後，當然就會做候選人該做的事情，包括與市民面對面互動的行程。

他也表示，競選期間不會只著重形式性的活動，更重要的是清楚向市民交代新北市接下來該做的事情，因此競選總部未來將經常舉辦記者會，對新北市的發展方向與政策內容進行說明，讓市民能夠具體了解其規畫。

至於掃街行程安排，黃國昌透露，相關活動將在說明政見後陸續展開，下個周末起，將在新北市多個行政區同步進行，不會只從單一地區出發，強調要展現執行力，並以「多點齊發、由市民共同參與」的方式推動選戰行程。