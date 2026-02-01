黃國昌成立新北市長競選總部 趙少康讚黃有「大局觀」

民眾黨主席黃國昌上午正式成立新北市長競選總部，民眾黨前主席柯文哲、中廣前董事長趙少康親自到場表達支持。趙少康受訪時強調，藍白未來必須合作，並透露國民黨預計於3月與民眾黨展開協調，共同推派「最強人選」以贏得選戰。

趙少康在受訪時表示，黃國昌是他的好朋友，雙方在先前反罷免行動中累積了深厚的合作基礎。趙少康透露國民黨預計在農曆年前決定黨內人選，並於3月與民眾黨進行協調，強調「不管是李四川還是黃國昌，目標就是要推出最能贏對手的人」。針對外界擔心2024年「藍白合破局」的陰影重演，趙少康展現信心，認為黃國昌具有「大局觀」，相信雙方能透過協調達成共識，確保在野勢力的團結。 民眾黨主席黃國昌上午正式成立新北市長競選總部，民眾黨前主席柯文哲、中廣前董事長趙少康（圖）親自到場支持。趙少康受訪時強調，藍白未來必須合作，並透露國民黨預計於3月與民眾黨展開協調，共同推派「最強人選」以贏得選戰。記者葉信菉／攝影 民眾黨主席黃國昌（右）上午正式成立新北市長競選總部，競選總部設置健身器材，黃國昌也示範健身動作。記者葉信菉／攝影