北市松信區藍營競爭激烈 滿志剛、李明璇談加權制度曝心聲

北市議員選舉松信選區有意投入選戰者陸續變多，尤其藍營黨內初選，競爭愈發激烈。參選人滿志剛今表示，自己沒有任何加權，尊重制度，因此轉念鄉親支持就是他的加權；有加權的李明璇則說，沒把加權當作勝選的重要因素，而是提前準備、努力跑行程。

松信選區有意參選者愈來愈多，藍營有國民黨前發言人李明璇與楊智伃、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、在地里長李煥中、等人力拚黨內初選，加上民眾黨提名前秘書長許甫，藍白合與否受矚。

滿志剛近期與藍營其他選區議員參選人合作，中正萬華選區參選人郭音蘭昨陪他到吳興市場掃街，他今也應援郭。滿說，「欠債不能欠過年」，今天立刻回來掃南門市場，國民黨年輕人互相幫忙、展現團體戰，跟過去國民黨會有不一樣風貌；郭信心喊話，這樣才有國民黨大團結、新人相挺的氣勢，希望初選一路衝、過關斬將，得到提名。

滿志剛直言，他是松山信義在地人，也很驕傲地說自己是新人中跑最勤，也知道初選沒有加權，會把它化成是松信鄉親對他的肯定，鄉親支持就是他的加權，他能有的就是一雙雙緊握的手跟一個個支持的聲音。郭則相信，新人熱情相挺，努力跑行程，一定會讓地方民眾能夠認同自己、認同國民黨能夠給他們出線的機會。

李明璇今天出席松山慈惠堂活動前談及選舉備戰，去年中秋節開始準備文宣、組建團隊，在準備上算滿有自信，也感覺這周內陸續增加很多競爭者，可能是新的一年開始，大家都準備好新年新願望。黨內初選各自努力，她有年紀加權，但沒把加權當作這次勝選最重要的因素，反而是提前準備、努力跑每天行程，才是她勝選最重要方式。

李明璇認為，人數變多，競爭力就會變大，但是選舉靠的就是自己的實力、態度跟論述，爭取選民認同，所有競爭不一定都是惡性，可是良性，松信選區參選人之間還滿和諧；藍白合是我們大家很努力的目標，希望可在松信選區一起合作拿下6席，而不是讓民進黨有更多進步的空間。

她說，自己與許甫、楊智伃的共同點是在台北打拚的高雄青年，希望落地生根、服務大家，她不會想說是競爭關係，而是大家一起努力選上。

同樣出席活動的許甫表示，選舉是神聖且要很努力的事，新人初在選都會很辛苦，松信選區有意參選的新人也非常多，大家互相勉勵、努力，他現在努力方向是做好自己被大家看到，讓民眾黨選民能夠集中支持、中間選民可肯定他。