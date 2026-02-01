松信激戰區如何藍白合？藍新人7搶2、白加戰局 綠酸貌合神離

2026北市松信選區參選爆炸，地方信仰中心之一的松山慈惠堂舉辦冬令救濟暨清寒獎助學金活動，爭取參選的現任議員、新人拚場。尤其國民黨這次在松信新人參選爆炸，可能出現7搶2；加上民眾黨已提名前副秘書長許甫，為北市激戰區。

台北市松山信義選區應選9席，現任藍綠議員各3席，分別為國民黨議長戴錫親、議員秦慧珠、詹為元；民進黨議員許淑華、洪健益、張文潔。

由於國民黨王鴻薇、徐巧芯轉戰立委，這次國民黨新人輩出，可能呈現7搶2局面，包括黨前發言人李明璇、里長李煥中、吳志剛辦公室主任滿志剛已表態初選，還有前發言人楊智伃、徐巧芯主任陳輝、前立委費鴻泰主任許源榮等也傳有意爭取，呈現參選爆炸。

李明璇今天受訪表示，她蠻早就開始跑松信，的確黨內新人這一周開始陸續增加很多，儘管競爭人數突然變多，競爭就會變大，但選舉靠的是實力、態度及論述，爭取選民認同，所有的競爭不一定是惡性，也可以是良性競爭。

至於這次民眾黨也將派許甫參選，會不會擔心分票？李明璇說，希望藍白可以在松信選區，一起合作拿下六席，這也是選民希望看到的。

對於松信如何藍白合？許甫今受訪也表示，他本身會先做好自己，被大家看到，「讓民眾黨選民集中支持我，中間選民肯定我，這是努力的方向。」尤其多席次選舉，沒有禮讓不禮讓問題，尊重每個政黨的提名策略，民眾黨這次在各區都只提名一席，就是支持民眾黨的朋友，集中支持選區提名出來的人。

爭取國民黨初選的李煥中說，黨內在松信選區應該就是提名5席，新人提名2席，不會擔心民眾黨分票，因國民黨幾次選舉下來有其基本盤，前市長柯文哲的影響力已經沒有在當市長時，有這麼多行政資源，不擔心對國民黨的基本盤有影響。

今天松山區慈惠堂辦活動，港湖議員何孟樺也到場跟民眾拜早年，對於2026藍白合，何孟樺說，藍白目前處於一個貌合神離的狀況，尤其一個曾選過市長的政黨，竟然不討論推派市長候選人，只是貼著蔣萬安，讓人有點驚訝。