台中市長初選未定江啟臣喊話中央 胡志強送暖「8年前就決定支持你」

國民黨台中市長提名人選遲未底定，甚至連第二次協調的時間也未決定，參選人之一的江啟臣上午受訪時持續向黨中央喊話，希望「聽到基層的聲音」、「愈快愈好」。前市長胡志強則為江啟臣送暖，昨天在江舉辦的座談上說「8年前就決定支持江啟臣」、「這一次一定也要力挺江啟臣」。

江啟臣這兩天持續到台中市重要的大型傳統市場拜票，昨天去了向上市場，今天則是到北區的東興市場，立委黃健豪和在地兩位國民黨籍市議員陳政顯、陳文政都一路相伴，另也有女粉絲從西屯趕到東興市場表達支持。

江啟臣受訪時說，盧秀燕市長曾經提過希望一月底能夠底定人選，後來再度提到希望農曆年前或者2月19號以前，希望黨中央能聽到支持者和基層的聲音。大家對於遲遲未能定案是焦慮和不安的，也無所適從。對於怎麼樣來做，他充分尊重黨中央，希望能夠趕快底定。

他說，現在已經剩下不到10個月的時間，沒有時間可以等待，每一分每一秒對所有參選的同志都至關重要，希望越快越好趕快底定人選。

江啟臣昨也邀請胡志強、台中縣前副縣長張壯熙及多位學者專家出席他的「台灣旗艦城論壇」，胡志強在會中不只針對城市發展提出建言，也將過去長期在主政的經驗提供給江啟臣參考，還說「8年前就決定支持江啟臣」、「這一次一定也要力挺江啟臣」並強調由具備國際觀的江啟臣接手，能讓「台中迎來最好的時代（The best time of Taichung is coming.）」。