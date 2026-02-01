蘇巧慧空、巷戰齊發 下周推政見「溫暖、創新、會做事」

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到三重力行市場掃街，包括在地立委李坤城、前立委陳柏惟、及同黨議員都到場。蘇巧慧表示，選戰進入選前300天，團隊將持續空戰與巷戰齊發，一方面透過論述說明理念，一方面深入市場、社區勤走基層，她也預告下周起將陸續公布政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的施政方向。

蘇巧慧指出，這段時間以來，她與團隊一步一腳印往前推進，不論晴天或雨天，都把握每一個可以努力的時刻，親自走進市場、社區，與市民面對面互動，讓大家看見她想讓新北市升級、變得更好的決心。

她表示，下周開始將陸續發表政見，向市民清楚說明理念，希望爭取更多市民的認同；另對於外界關注競選辦公室地點，蘇說，工作夥伴來自新北四面八方，因此希望找一個適合大家共同辦公、討論與開會的地點，至於對外總部，若未來有確定合適位置，會再向外界報告。

被問到最新民調蘇與台北市副市長李四川差距縮小至個位數，與黃國昌相比則領先13.5％。蘇巧慧說，自己感受到越來越多不分年齡、不分黨派的市民給予鼓勵與支持，讓她感到相當溫暖，也顯示過去10年來的努力與政績，確實獲得市民肯定。未來將持續以長跑的步調、短跑的衝刺力道，穩健向前。

蘇巧慧說，今天正好是選前300天，在各方好朋友的支持下，不只是她個人，而是整個新北民進黨團隊，會一起向市民證明，這是一支負責任、值得信賴且穩定的團隊，攜手讓新北市更好。

李四川在臉書提到希望新北成為「有花的城市」，蘇巧慧說，新北本來就是一個很漂亮的城市，有山、有海、有河、有樹、有花，目標是讓這個像百寶箱一樣的新北市，被更多人看見它的美與價值，並持續注入新的活力。

立委李坤城表示，今天除陳柏惟外，還有6位議員一同陪著蘇巧慧掃街力行市場，大家一步一腳印深耕新北，與部分想參選新北市長卻住在台北豪宅的人相比，高下立判。