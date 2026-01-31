藍營新竹縣長初選擬採73制 黨員投票成關鍵

國民黨新竹縣長提名初選擬採73制，有意角逐的立委徐欣瑩多次抗議，指競爭對手、副縣長陳見賢「球員兼裁判」，黨中央若執意護航特定人選將「不再受黨內不公體制束縛」；陳見賢未正面回應，稱會依制度參加初選，有信心帶領藍營打贏這場仗。

陳見賢與徐欣瑩爭取國民黨提名參選新竹縣長，歷經2度協調破局，黨中央定調將採取7成民調、3成黨員投票的73制，預計3月完成提名；由於黨員投票成為勝出關鍵，近期爆出黨員登門拜票出現拉扯、推擠導致長輩跌倒爭議。

徐欣瑩前晚發聲明抗議73制不公，若黨中央執意與民意對作，將不再受限於黨內不公體制的束縛，參選到底。徐的言論引發脫黨參選聯想，但她昨受訪強調擺脫束縛是指不公不義的制度，並非政黨。

徐欣瑩表示，陳見賢過去擔任黨部主委，形同球員兼裁判，即便已辭職務，仍造成不可彌補的不公平、不公正、甚至黑箱的情況。黨內雖有主委參選案例，但均未要求黨工逐一打電話拉票，也不會貶抑、責罵或造謠抹黑黨內競爭對手，「沒有一個主委這樣做，只有新竹縣」。

面對指控，陳見賢未正面回應，指自己選擇用制度走完這條路，也有信心帶領國民黨打贏竹縣這一仗。

陳見賢表示，國民黨的核心價值在於忠貞、愛國與無私奉獻，這也是新竹縣民最真實的性格。過去在黨產遭沒收、資源最艱困、外界唱衰、遭民進黨打壓的黑暗時期，黨內夥伴一起承受壓力、一起被質疑、也一起被低估，讓他更深刻體會到，國民黨真正的力量，從來不在於資源，而是在於一群願意守住信念、不輕言放棄的黨員。