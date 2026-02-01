綠營台南市議員初選爭出線 陳亭妃站台林建南

民進黨台南市長初選過後整合問題受矚目，市長參選人陳亭妃昨天出席第8選區(中西區、北區）湧言會推薦的議員參選人林建南初選總部成立大會，對選後整合問題，陳亭妃表示就是全力往前衝；下屆議員選舉黨內競爭激烈，第8選區議員陳怡珍是陳亭妃妹妹，議員沈震東交棒弟弟沈震南，湧言會推出林建南搶初選出線，各派系能搶占多少席次涉及下屆正副議長布局。

陳亭妃表示，以完成初選心情為林建南站台，民進黨要拚過初選取得門票才有參賽權，此時心境感同身受。她樂見林建南能通過初選，為台南議會增添新力量。對於初選後的整合，陳亭妃說，團隊過去一路全力向前，未來也會持續往前衝，高喊「民進黨加油」。

湧言會召集人立委王定宇到場拉抬子弟兵，林建南曾是他服務處副主任，本屆初選失利，服務市民腳步未中輟，他說，這是陳亭妃通過市長初選後，第一場為議員擬參選人站台。

至於整合問題，王定宇說，民進黨尊重初選民主機制，初選過程難免有不同聲音，但選舉結束須團結，這是民進黨長期傳統，在台南尤其重要。

王定宇說，台南對賴清德總統來說是最珍愛、最重視的地方，大家有責任幫總統分擔壓力，「一定要守住這個地方。」現在只剩下一個目標，就是全力贏得選舉、守住政權，「沒有什麼派系問題」。

第8選區應選6席，民進黨現任4席有議長邱莉莉、陳亭妃妹妹陳怡珍、沈震東及林俊憲子弟兵周嘉韋，民進黨將提名4席；這區也是國民黨立委謝龍介本命區，他轉任不分區立委後，目前2席為許至椿及蔡宗豪，謝龍介子弟兵童子芸宣布投入，要為國民黨搶回第3席。