竹縣長選舉藍營廝殺！徐欣瑩批黑箱「球員兼裁判」 陳見賢回應

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢與立委徐欣瑩兩大陣營競爭激烈，徐今受訪直言，陳擔任主委「球員兼裁判」，雖職務已辭，但已造成了不可彌補的黑箱情況，並抗議「73制」不公。陳今回應，自己將依制度登記參加初選，用制度完成這場初選，也對帶領國民黨打贏新竹縣選戰有信心。

國民黨新竹縣長初選擬採「73制」，讓黨員投票成關鍵。徐欣瑩表示，並非不能接受73制，重點在於是否被不當運用。她反駁外界以費鴻泰、徐巧芯初選為例，指出兩人未擔任黨部主委，也未動用黨務體系拉票。她並指黨內確有主委身分參選案例，包括立委柯志恩、謝龍介及陳玉珍，但3人均未出現要求黨工拉票或打壓對手情況，強調「只有新竹縣如此」。

陳見賢今發表聲明，說明其參選立場與對黨內初選機制的態度，強調將依照制度完成初選程序，並表明「心，永遠與黨同在」，自己擔任國民黨新竹縣黨部主任委員已走到第9年，即將卸下職務，雖然角色轉換，但對國民黨的情感與責任從未改變。也正因如此，他將遵照國民黨既有的公職人員提名辦法，登記參加初選。

陳見賢指出，他選擇用制度走完這條路，也有絕對的信心，帶領國民黨打贏新竹縣這一仗。他回顧這些年來的黨務歷程，認為國民黨的核心價值在於忠貞、愛國與無私奉獻，而這樣的精神，也正是新竹縣民最真實的性格。

陳見賢表示，自己扛起黨務工作多年，不張揚、不作秀，但面對任何挑戰，從未退縮；對他而言，每一位黨員同志都是家人，也因為有黨員一路相挺，國民黨才能在新竹縣一步一步走到今天。

他也特別提及，過去在黨產遭沒收、資源最艱困、外界唱衰、遭民進黨打壓的黑暗時期，黨內夥伴一起承受壓力、一起被質疑、也一起被低估。那段經歷讓他更深刻體會，國民黨真正的力量，從來不在於資源，而是在於一群願意守住信念、不輕言放棄的黨員。

陳見賢指出，只要這份精神仍在，國民黨就有走向下一個百年的底氣。他也細數自身從政經歷，表示自己黨齡超過45年、投入公職超過20年，歷任竹北市民代表會主席、新竹縣議會議長、副議長、新竹縣黨部主任委員，並擔任副縣長7年，不論身在什麼位置，始終記得「政治的起點，是人；責任的終點，也是人」。