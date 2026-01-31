藍營竹縣分裂？「不再受黨內不公體制束縛」 徐欣瑩態度曝光

國民黨新竹縣長提名副縣長陳見賢與立委徐欣瑩兩大陣營競爭激烈，近期擬定初選採「73制」讓黨員投票成勝出關鍵。徐繼改口支持陳「開放參選」後宣示，若黨中央執意護航特定人選，她將「不再受限於黨內不公體制的束縛」，引外發界對於她脫黨參選的聯想。徐今強調，是在體制內抗爭。

徐欣瑩今出席活動時受訪表示，自己目前仍是在國民黨體制內爭取與抗爭，重點只有一個，就是要求初選「公平、公正、公開」。針對外界解讀她所提「擺脫束縛」是否意指不排除脫黨參選？徐欣瑩受訪時直言，所謂的「束縛」指的是不公不義、不公平、不公正的制度，而非政黨本身。

徐欣瑩強調，黨內應該要有伸張正義的空間，初選是否公平、公正，不只黨員在看，社會也在看，這是普世價值。至於若黨中央仍執意採73制，是否會脫黨參選？徐欣瑩重申，目前仍是在體制內表達與抗爭，對於假設性的問題，暫時不作回應。至於未來是否尋求藍白合作，她僅表示，現階段會先把眼前該進行的事情做好。

徐欣瑩指出，「73制」本身並非不能接受，正常狀況下，大家都會遵循規則，但關鍵在於制度是否被不當運用。她反駁外界以國民黨台北市立委費鴻泰、徐巧芯初選為例，強調兩人都未擔任黨部主委，更不存在動用黨務體系為自己拉票的情況。

她也指出，黨內確實有主委身分參選的案例，包括立委柯志恩、謝龍介及陳玉珍，但她曾親自向3人求證，對方均表示不會做出要求黨工逐一打電話拉票、貶抑、責罵，甚至造謠抹黑黨內競爭對手的行為。她強調，「現在沒有一個主委這樣做，只有新竹縣」，也因此讓新竹縣的初選制度問題更加凸顯。

對於陳見賢辦公室發布聲明，表態將尊重黨的機制並報名參加初選，呼籲黨內團結，徐欣瑩回應，正因為尊重黨的機制，才會有協調會與後續討論，但前提一定是公平、公正、公開。她直指，新竹縣目前的狀況「太特殊」，她也質疑陳見賢擔任主委「球員兼裁判」，並點出雖陳相關職務已辭，但「早該辭了，現已造成了不可彌補、很多不公平、不公正的情況」，甚至大家都覺得這個是黑箱。

針對前一晚發布聲明是否因感受未獲黨中央尊重，徐欣瑩說，主要是提醒黨內，初選機制必須回到公平、公正、公開。至於黨中央預計2月2日公布初選辦法，她則指出，在此之前，她已明確向黨中央表達，支持陳見賢所提出的「開放參選」主張，認為這項訴求應先被處理。

徐欣瑩最後強調，自己始終在國民黨體制內努力，因為「公平公正就是團結的基礎」，沒有公平公正，就無從談起團結。她也否認外傳黨中央未曾與她接觸的說法，強調彼此確實有溝通，並直言自己仍在為新竹縣的未來努力，「也是頂著最高的民意在努力」。