羅智強陪子弟兵汐止送聯名春聯拜票 何元楷：認真傾聽民意
立委羅智強今天到新北汐止陪同汐止金山萬里市議員參選人何元楷到忠厚市場、金龍市場拜票，發送兩人聯名春聯「馬上發財」。羅智強表示，何元楷一步一腳印勤走基層，走進選區大小地方。何元楷說，會認真傾聽民意，不辜負鄉親的期待。
2026九合一選舉
羅智強表示，看到自己子弟兵何元楷在地方被許多人認出來，和路上的民眾見過許多面，互動起來就像是朋友一樣，這畫面讓他感到非常感動，代表何元楷勤走基層。
羅智強說，何元楷現在是他的辦公室主任，也當過蔣萬安的幕僚和張善政的發言人，他相信以何元楷累積的國政與市政經驗，再加上對地方的投入與熱情，絕對有資格擔任議員一職，來為民喉舌、為民服務。
何元楷與羅智強一起品嘗狀元糕，象徵「步步高升、好運連連」，羅智強笑說，「吃了狀元糕，一定會高票當選」，讓整個掃市場行程充滿年味與人情味。
何元楷指出，羅智強一路以來給予他許多提攜與支持，無論是在工作或選舉上，都提供寶貴建議與信任，讓他受益良多，從國政、市政到與民眾互動的態度，都累積重要的經驗。
何元楷說，未來將持續一步一腳印，在汐止、萬里、金山等地深耕基層，認真傾聽民意，不辜負鄉親的期待，也不辜負羅智強對他的信任與期許。
