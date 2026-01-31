迎戰2026地方選舉！民進黨雲林拚3月底前完成提名 藍營春節後起跑

2026年地方選舉，民進黨雲林縣黨部已率先啟動提名作業，縣議員登記日前截止，預計提名18席僅14人登記；鄉鎮市長則先進行意願調查，有8鄉鎮無人表態。縣黨部主委、立委劉建國今坦言，面對國民黨執政7年多的行政優勢，綠營宛如「小蝦米對抗大鯨魚」，將採取開放式提名策略廣納人才，預計3月底前完成提名。

民進黨雲林縣黨部本月啟動提名作業，縣議員登記已於本月16日截止，6選區預計提名18席，但僅14人登記，且現任10席僅有5人登記。黨部表示，因多名縣議員有意轉換跑道，且黨中央月初尚未公布鄉鎮市長提名辦法，因此鄉鎮市長先完成意願表填寫。

鄉鎮市長意願表填寫結果，斗六、西螺、北港、古坑、大埤、莿桐、二崙、東勢及元長等9鄉鎮市各1人，斗南、虎尾、土庫、崙背、麥寮、台西、四湖及口湖等8鄉鎮無人表態，林內鄉、褒忠鄉、水林鄉有2人以上。

劉建國今出席黨部舉辦寒冬受暖活動時受訪，他指出，民進黨為廣納人才，爭取最大勝選，此次採取開放式提名，不限民進黨籍，縣議員部分目標仍是提名18席，將持續徵詢人才，鄉鎮市長將於2月4至6日開放登記，目標20鄉鎮市都會提出最適當人選，並於3月底前與議員提名同步定案。

民進黨雲林縣近10年黨員人數維持在5千至6千人，與20多年前極盛期時有一萬多名黨員相較消減不少，劉建國坦言，黨員人數確實沒有增加，僅在每次大選時略有成長，但選後又消退，黨員消減因素很多，尤其雲林已由國民黨執政7年多，夾帶行政資源優勢，鋪天蓋地的宣傳攻勢，民進黨更顯得是小蝦米對抗大鯨魚。

劉建國強調，上任主委一年多來已舉辦逾300場基層座談與公益活動，盼藉此喚回黨員認同，並號召認同理念的勇士站出來，民進黨才能在雲林持續扎根、發光發熱。

面對綠營提前布署，國民黨雲林縣黨部則維持既定節奏，2月6日將依照黨中央相關辦法召開作業會議，預計於農曆春節過後啟動提名作業。地方預料兩黨在雲林的對決態勢將在年後白熱化。