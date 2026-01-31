快訊

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

迎戰2026地方選舉！民進黨雲林拚3月底前完成提名 藍營春節後起跑

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2026年九合一地方選舉將於年底登場，民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國今坦言，面對國民黨執政7年多的行政優勢，綠營宛如「小蝦米對抗大鯨魚」，將採取開放式提名策略廣納人才，預計3月底前完成提名。記者陳雅玲／攝影
2026年九合一地方選舉將於年底登場，民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國今坦言，面對國民黨執政7年多的行政優勢，綠營宛如「小蝦米對抗大鯨魚」，將採取開放式提名策略廣納人才，預計3月底前完成提名。記者陳雅玲／攝影

2026年地方選舉，民進黨雲林縣黨部已率先啟動提名作業，縣議員登記日前截止，預計提名18席僅14人登記；鄉鎮市長則先進行意願調查，有8鄉鎮無人表態。縣黨部主委、立委劉建國今坦言，面對國民黨執政7年多的行政優勢，綠營宛如「小蝦米對抗大鯨魚」，將採取開放式提名策略廣納人才，預計3月底前完成提名。

2026九合一選舉

民進黨雲林縣黨部本月啟動提名作業，縣議員登記已於本月16日截止，6選區預計提名18席，但僅14人登記，且現任10席僅有5人登記。黨部表示，因多名縣議員有意轉換跑道，且黨中央月初尚未公布鄉鎮市長提名辦法，因此鄉鎮市長先完成意願表填寫。

鄉鎮市長意願表填寫結果，斗六、西螺、北港、古坑、大埤、莿桐、二崙、東勢及元長等9鄉鎮市各1人，斗南、虎尾、土庫、崙背、麥寮、台西、四湖及口湖等8鄉鎮無人表態，林內鄉、褒忠鄉、水林鄉有2人以上。

劉建國今出席黨部舉辦寒冬受暖活動時受訪，他指出，民進黨為廣納人才，爭取最大勝選，此次採取開放式提名，不限民進黨籍，縣議員部分目標仍是提名18席，將持續徵詢人才，鄉鎮市長將於2月4至6日開放登記，目標20鄉鎮市都會提出最適當人選，並於3月底前與議員提名同步定案。

民進黨雲林縣近10年黨員人數維持在5千至6千人，與20多年前極盛期時有一萬多名黨員相較消減不少，劉建國坦言，黨員人數確實沒有增加，僅在每次大選時略有成長，但選後又消退，黨員消減因素很多，尤其雲林已由國民黨執政7年多，夾帶行政資源優勢，鋪天蓋地的宣傳攻勢，民進黨更顯得是小蝦米對抗大鯨魚。

劉建國強調，上任主委一年多來已舉辦逾300場基層座談與公益活動，盼藉此喚回黨員認同，並號召認同理念的勇士站出來，民進黨才能在雲林持續扎根、發光發熱。

面對綠營提前布署，國民黨雲林縣黨部則維持既定節奏，2月6日將依照黨中央相關辦法召開作業會議，預計於農曆春節過後啟動提名作業。地方預料兩黨在雲林的對決態勢將在年後白熱化。

民進黨 雲林 議員 國民黨

延伸閱讀

縣長前哨戰開打？劉建國、張嘉郡陪卓揆視察為這事隔空交鋒

雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

他獲徵召選雲林縣長 搶布局基層綠營雲林初選時程出爐

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

相關新聞

迎戰2026地方選舉！民進黨雲林拚3月底前完成提名 藍營春節後起跑

2026年地方選舉，民進黨雲林縣黨部已率先啟動提名作業，縣議員登記日前截止，預計提名18席僅14人登記；鄉鎮市長則先進行...

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

民進黨台南市東區市議員提名名額從原先3席改為2席，立委王定宇推出服務處主任卓佩于爭取初選，此舉是否「卡新人」？王定宇今天...

影／王世堅再挺陳亭妃 籲鄉親「不只不信邪、更要愛妃」

立法委員王世堅兌現承諾、下午再到台南為民進黨市長參選人陳亭妃站台，一下車就被鄉親團團圍住，真爭相要求一起拍照留念。他說，...

影／民進黨台南議員初選激烈 陳亭妃為湧言會擬參選人站台

民進黨台南市長初選過後整合問題備受矚目，市長參選人陳亭妃今天出席中西北區湧言會推薦的市議員參選人林建南初選總部成立大會，...

在親藍的板橋區民調小勝 蘇巧慧回應了

新北市藍營市長人選至今仍未協調，民進黨推派的立委蘇巧慧已勤走基層，近日有民調顯示，若藍營推派現任台北市副市長李四川出戰，...

李四川談新北城市願景了「我住在新北市，希望是更有花的城市」

2026樂活夜櫻季的首場活動，昨晚在北市內湖樂活公園正式展開，台北市副市長李四川參加活動，今天也在臉書發文昨晚在內湖樂活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。