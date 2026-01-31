快訊

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨立委王定宇在東區推出新人卓佩于爭取民進黨初選提名。記者吳淑玲／攝影
民進黨立委王定宇在東區推出新人卓佩于爭取民進黨初選提名。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市東區市議員提名名額從原先3席改為2席，立委王定宇推出服務處主任卓佩于爭取初選，此舉是否「卡新人」？王定宇今天回應說，為何歷經一場市長初選後，名頟會有所改變，外界會有所質疑，但他尊重體制，保守提名對新人比較辛苦，但會更加努力。

2026九合一選舉

針對民進黨台南市東區議員提名席次調整，立委王定宇表示，原先台南市黨部建議提名3席，但在市長初選結束後改為建議2席，相關變化原因為何，外界並不清楚，但既然黨的決策已定，他予以尊重。

王定宇指出，他自己過去擔任市議員時，東區民進黨曾有3席議員，依據民進黨執政縣市提名二分之一加一原則，提名3席仍有努力空間，提名2席屬於較為保守的布局。

王定宇說，提名席次縮減，對有意參與的新面孔而言，無疑是一大挑戰，但政治仍需要新陳代謝，新人的投入有助於維持政治活力與清新形象。他強調，未來在東區投入初選的新人勢必更加辛苦，但他也願意給予更多鼓勵，支持新人勇敢參與

民進黨台南市黨部表示，第10選區民進黨上次提3中1，地方反映這次提名3席相對較多，可能分散票源，才會臨時更動提名策略改提2席，提名人數最終是中央黨部中執會通過。預計2月4日市議員初選登記、3月2日之後排定民調。

台南市第10選區共有5席，民進黨本屆提名3席只中1席，國民黨2席王家貞和曾培雅（將交棒兒子歐政豪），無黨籍2席，其中曾之捷偏藍，原台灣基進現為無黨的李宗霖偏綠，東區基本盤藍大於綠，綠營僅1席為林俊憲子弟兵蔡筱薇，此次王定宇推出卓佩于，與陳亭妃人馬蔡旺詮及捲土重來的陳金鐘4人爭取2個提名名額。

民進黨 王定宇 議員

延伸閱讀

影／民進黨台南議員初選激烈 陳亭妃為湧言會擬參選人站台

王定宇：網傳張又俠落馬引中共內部混亂 需小心判斷因應

藍白擬自提軍購特別條例 王定宇：正事不幹還想違憲害國

聲援林宸佑「能掌握什麼機密」遭圍剿 陳智菡再酸：笑死都不能發問？

相關新聞

迎戰2026地方選舉！民進黨雲林拚3月底前完成提名 藍營春節後起跑

2026年地方選舉，民進黨雲林縣黨部已率先啟動提名作業，縣議員登記日前截止，預計提名18席僅14人登記；鄉鎮市長則先進行...

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

民進黨台南市東區市議員提名名額從原先3席改為2席，立委王定宇推出服務處主任卓佩于爭取初選，此舉是否「卡新人」？王定宇今天...

影／王世堅再挺陳亭妃 籲鄉親「不只不信邪、更要愛妃」

立法委員王世堅兌現承諾、下午再到台南為民進黨市長參選人陳亭妃站台，一下車就被鄉親團團圍住，真爭相要求一起拍照留念。他說，...

影／民進黨台南議員初選激烈 陳亭妃為湧言會擬參選人站台

民進黨台南市長初選過後整合問題備受矚目，市長參選人陳亭妃今天出席中西北區湧言會推薦的市議員參選人林建南初選總部成立大會，...

在親藍的板橋區民調小勝 蘇巧慧回應了

新北市藍營市長人選至今仍未協調，民進黨推派的立委蘇巧慧已勤走基層，近日有民調顯示，若藍營推派現任台北市副市長李四川出戰，...

李四川談新北城市願景了「我住在新北市，希望是更有花的城市」

2026樂活夜櫻季的首場活動，昨晚在北市內湖樂活公園正式展開，台北市副市長李四川參加活動，今天也在臉書發文昨晚在內湖樂活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。