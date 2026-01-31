影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

民進黨台南市東區市議員提名名額從原先3席改為2席，立委王定宇推出服務處主任卓佩于爭取初選，此舉是否「卡新人」？王定宇今天回應說，為何歷經一場市長初選後，名頟會有所改變，外界會有所質疑，但他尊重體制，保守提名對新人比較辛苦，但會更加努力。

針對民進黨台南市東區議員提名席次調整，立委王定宇表示，原先台南市黨部建議提名3席，但在市長初選結束後改為建議2席，相關變化原因為何，外界並不清楚，但既然黨的決策已定，他予以尊重。

王定宇指出，他自己過去擔任市議員時，東區民進黨曾有3席議員，依據民進黨執政縣市提名二分之一加一原則，提名3席仍有努力空間，提名2席屬於較為保守的布局。

王定宇說，提名席次縮減，對有意參與的新面孔而言，無疑是一大挑戰，但政治仍需要新陳代謝，新人的投入有助於維持政治活力與清新形象。他強調，未來在東區投入初選的新人勢必更加辛苦，但他也願意給予更多鼓勵，支持新人勇敢參與

民進黨台南市黨部表示，第10選區民進黨上次提3中1，地方反映這次提名3席相對較多，可能分散票源，才會臨時更動提名策略改提2席，提名人數最終是中央黨部中執會通過。預計2月4日市議員初選登記、3月2日之後排定民調。

台南市第10選區共有5席，民進黨本屆提名3席只中1席，國民黨2席王家貞和曾培雅（將交棒兒子歐政豪），無黨籍2席，其中曾之捷偏藍，原台灣基進現為無黨的李宗霖偏綠，東區基本盤藍大於綠，綠營僅1席為林俊憲子弟兵蔡筱薇，此次王定宇推出卓佩于，與陳亭妃人馬蔡旺詮及捲土重來的陳金鐘4人爭取2個提名名額。