影／王世堅再挺陳亭妃 籲鄉親「不只不信邪、更要愛妃」

立法委員王世堅兌現承諾、下午再到台南為民進黨市長參選人陳亭妃站台，一下車就被鄉親團團圍住，真爭相要求一起拍照留念。他說，台南年底即將迎來「府城400年來第一位女市長」陳亭妃，呼籲大家不僅要「不信邪、要「信賴、更愛妃」。

王世堅下午專程南下出席「一馬當堅×一馬當先」春聯同場亮相見面會。一同分送兩人的春聯、並與支持者拍照，現場湧入數百人排隊，不時高喊「陳亭妃、當選」，非常熱鬧。

王世堅說，他很了解陳亭妃的為人處事，實在看不過陳亭妃一個人孤軍奮戰，他實在看不下去，所以上一次來站台、一上台第一句話就是說：「我王世堅信賴不信邪」。王世堅連說了兩次台下也連續兩次熱烈掌聲。

他說，在各位鄉親父老支持下，總算陳亭妃能夠勝出，現在不僅要不信邪、更要「信賴、更愛妃」，台下又想起歡呼熱烈掌聲。

陳亭妃說，王世堅行情熱到同黨參選人高嘉瑜都吃醋說「他現在都不吃瑜、只愛妃」，雖然見面拍照會只持續1小時，但是他往來南北都要花將近五個小時的時間，真的讓人感動。