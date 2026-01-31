影／民進黨台南議員初選激烈 陳亭妃為湧言會擬參選人站台

民進黨台南市長初選過後整合問題備受矚目，市長參選人陳亭妃今天出席中西北區湧言會推薦的市議員參選人林建南初選總部成立大會，對於選後整合問題，陳亭妃表示全力往前衝；下屆議員選舉黨內競爭激烈，中西區、北區市議員陳怡珍是陳亭妃的妹妹，沈震東交棒弟弟沈震南，湧言會推出林建南搶初選出線，各派系能搶占多少席次也涉及下屆正副議長布局。

陳亭妃表示，是以剛完成初選的心情來為林建南站台，民進黨要拚過初選取得門票才有參賽權，此時的心境，她感同身受。她樂見林建南能通過初選，為台南市議會增添一股新力量。對於初選後的整合，陳亭妃說，團隊過去一路全力向前，未來也會持續往前衝，高喊「民進黨加油」。

湧言會召集人立委王定宇到場拉抬子弟兵，林建南曾是他服務處的副主任，上屆初選失利後，服務市民的腳步卻從未中輟，他說，陳亭妃今天為林建南站台，這是甫通過市長初選的陳亭妃，第一場為市議員擬參選人站台。

至於整合問題，王定宇說，民進黨向來尊重初選的民主機制，初選過程中難免有不同聲音，但選舉結束後必須團結，這也是民進黨長期以來的傳統，在台南尤其重要。台南市對賴清德總統而言是最珍愛、最重視的地方，大家有責任幫總統分擔壓力，「一定要守住這個地方。」現在只剩下一個目標，就是全力贏得選舉、守住政權，「沒有什麼派系問題」。