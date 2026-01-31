快訊

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

影／民進黨台南議員初選激烈 陳亭妃為湧言會擬參選人站台

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長提名人陳亭妃（中）為湧言會推薦市議員擬參選人林建南站台。圖／林建南提供
民進黨台南市長提名人陳亭妃（中）為湧言會推薦市議員擬參選人林建南站台。圖／林建南提供

民進黨台南市長初選過後整合問題備受矚目，市長參選人陳亭妃今天出席中西北區湧言會推薦的市議員參選人林建南初選總部成立大會，對於選後整合問題，陳亭妃表示全力往前衝；下屆議員選舉黨內競爭激烈，中西區、北區市議員陳怡珍是陳亭妃的妹妹，沈震東交棒弟弟沈震南，湧言會推出林建南搶初選出線，各派系能搶占多少席次也涉及下屆正副議長布局。

2026九合一選舉

陳亭妃表示，是以剛完成初選的心情來為林建南站台，民進黨要拚過初選取得門票才有參賽權，此時的心境，她感同身受。她樂見林建南能通過初選，為台南市議會增添一股新力量。對於初選後的整合，陳亭妃說，團隊過去一路全力向前，未來也會持續往前衝，高喊「民進黨加油」。

湧言會召集人立委王定宇到場拉抬子弟兵，林建南曾是他服務處的副主任，上屆初選失利後，服務市民的腳步卻從未中輟，他說，陳亭妃今天為林建南站台，這是甫通過市長初選的陳亭妃，第一場為市議員擬參選人站台。

至於整合問題，王定宇說，民進黨向來尊重初選的民主機制，初選過程中難免有不同聲音，但選舉結束後必須團結，這也是民進黨長期以來的傳統，在台南尤其重要。台南市對賴清德總統而言是最珍愛、最重視的地方，大家有責任幫總統分擔壓力，「一定要守住這個地方。」現在只剩下一個目標，就是全力贏得選舉、守住政權，「沒有什麼派系問題」。

台南市第8選區(中西、北區）應選6席，民進黨現任4席有議長邱莉莉、陳亭妃妹妹陳怡珍、沈震東（交棒弟弟沈震南）及林俊憲子弟兵周嘉韋，民進黨將提名4席；這區也是國民黨立委謝龍介的本命區，他轉任不分區立委後，目前2席為許至椿及蔡宗豪，謝龍介子弟兵童子芸宣布投入，要為國民黨搶回第3席。

湧言會召集人立委王定宇（右）拉抬子弟兵林建南。記者吳淑玲／攝影
湧言會召集人立委王定宇（右）拉抬子弟兵林建南。記者吳淑玲／攝影
湧言會召集人立委王定宇（右）拉抬子弟兵林建南（右三）。記者吳淑玲／攝影
湧言會召集人立委王定宇（右）拉抬子弟兵林建南（右三）。記者吳淑玲／攝影

陳亭妃 民進黨 湧言會

延伸閱讀

「最近少惹賴總統他心情不好」 李艷秋細數和蔡英文柯建銘陳亭妃有關

從市議會到市府…立委陳亭妃接連2動作 展現黨內整合力

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

賴總統「很清楚」藍白介選嚴重？ 游淑慧酸爆：看得出多不爽陳亭妃

相關新聞

迎戰2026地方選舉！民進黨雲林拚3月底前完成提名 藍營春節後起跑

2026年地方選舉，民進黨雲林縣黨部已率先啟動提名作業，縣議員登記日前截止，預計提名18席僅14人登記；鄉鎮市長則先進行...

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

民進黨台南市東區市議員提名名額從原先3席改為2席，立委王定宇推出服務處主任卓佩于爭取初選，此舉是否「卡新人」？王定宇今天...

影／王世堅再挺陳亭妃 籲鄉親「不只不信邪、更要愛妃」

立法委員王世堅兌現承諾、下午再到台南為民進黨市長參選人陳亭妃站台，一下車就被鄉親團團圍住，真爭相要求一起拍照留念。他說，...

影／民進黨台南議員初選激烈 陳亭妃為湧言會擬參選人站台

民進黨台南市長初選過後整合問題備受矚目，市長參選人陳亭妃今天出席中西北區湧言會推薦的市議員參選人林建南初選總部成立大會，...

在親藍的板橋區民調小勝 蘇巧慧回應了

新北市藍營市長人選至今仍未協調，民進黨推派的立委蘇巧慧已勤走基層，近日有民調顯示，若藍營推派現任台北市副市長李四川出戰，...

李四川談新北城市願景了「我住在新北市，希望是更有花的城市」

2026樂活夜櫻季的首場活動，昨晚在北市內湖樂活公園正式展開，台北市副市長李四川參加活動，今天也在臉書發文昨晚在內湖樂活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。