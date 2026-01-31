在親藍的板橋區民調小勝 蘇巧慧回應了

新北市藍營市長人選至今仍未協調，民進黨推派的立委蘇巧慧已勤走基層，近日有民調顯示，若藍營推派現任台北市副市長李四川出戰，支持度領先蘇巧慧，但就交叉分析，新北人口最多且結構較藍的板橋區，蘇已以43%支持度勝過李四川的40%。今蘇巧慧受訪表示，各項民調都會參考，選舉至今僅剩301天，將繼續把長跑當短跑，全力衝刺、全力以赴，爭取更多新北市民的認同。

蘇巧慧今天上午前往前往板橋幸德市場掃街拜票，媒體詢問在板橋區民調已勝過李四川，是否希望從板橋開始翻轉，蘇回應，各項民調她都會參考，她抱持著想和全新北400萬的市民一起努力，讓城市升級的夢想而來，會持續努力，選戰到現在只剩下301天，會和團隊繼續把長跑當短跑，全力衝刺、全力以赴。

媒體又提問昨天立法院通過很多爭議法案，如何看此屆立法院，蘇巧慧說，這屆立法院確實相當地混亂，這會期本來應該要審理預算，到昨天卻一項預算提案都沒審查完成，在整個國民黨主導的議程下，反而通過的是給國民黨 400億黨產的年終獎金，且也把立法院助理薪資，變成給立法委員的補助，大家可看得出整個制度都已被破壞。